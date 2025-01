NBA All Star Game: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για 9η φορά στην αρχική ομάδα – Ξανά πρώτος σε ψήφους

Γνωστές έγιναν οι αρχικές πεντάδες της Ανατολής και της Δύσης για τον αγώνα που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της 17ης Φεβρουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο για το All Star Game και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξασφάλισε για μία ακόμη χρονιά τη θέση του.

Making his 9th #NBAAllStar appearance… Giannis Antetokounmpo of the @Bucks.

Drafted as the 15th pick in 2013 out of Greece, @Giannis_An34 is averaging 31.5 PPG, 12.0 RPG and 6.0 APG for the Bucks this season. pic.twitter.com/dCJnYqO4kF

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) January 24, 2025