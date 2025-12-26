NBA: Απίστευτος χριστουγεννιάτικος Γιόκιτς με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ

Μία αδιανόητη ματσάρα έλαβε χώρα στο Ντένβερ με τους Νάγκετς να επικρατούν των Τίμπεργουλβς με 142-138 στην παράταση διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον ως το φινάλε. Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί ξεκάθαρα τον λόγο που τα Christmas games είναι τόσο ξεχωριστά, κλείνοντας ιδανικά την αυλαία σε αυτή τη συνήθεια στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Η ομάδα του Ντένβερ ανέβηκε με αυτόν τον τρόπο στο 22-8, ενώ οι «Λύκοι» έπεσαν στο 20-11 της βαθμολογίας.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε πάλι πράγματα και θαύματα στο παρκέ σημειώνοντας ένα αδιανόητο triple double με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ, ενώ έκανε και 2 μπλοκ για να αναδειχθεί ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα. Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ μνε 35 πόντους και 10 ασίστ.

Για τη Μινεσότα, κορυφαίος ήταν ο Άντονι Έντουαρντς με 44 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Τζούλιους Ραντλ με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



