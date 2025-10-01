ΝΔ: Εσωκομματικές εκλογές για συνέδρους και όργανα

Τα μέλη του κόμματος θα εκλέξουν Προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, καθώς και μέλη διοικητικών συμβουλίων και συνέδρους

ΝΔ: Εσωκομματικές εκλογές για συνέδρους και όργανα
01 Οκτ. 2025 10:39
Pelop News

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 έχουν προγραμματιστεί οι πανελλαδικές εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, με σκοπό την ανάδειξη των συνέδρων για το επερχόμενο Συνέδριο του κόμματος, καθώς και των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των τοπικών οργανώσεων.

Το γραφείο Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι το κόμμα συνεχίζει να πρωτοπορεί σε ανοιχτές και σύγχρονες διαδικασίες συμμετοχής. Από το 2021, τα μέλη της ΝΔ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και ψηφιακά στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των κομματικών τους οργάνων, εξασφαλίζοντας ευρύτερη συμμετοχή και διαφάνεια.

Στην ιστοσελίδα του κόμματος, nd.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις εγκυκλίους για τις εκλογές, οδηγίες για την εγγραφή νέων μελών, την ανανέωση συνδρομής, την υποβολή υποψηφιοτήτων και τη διαδικασία ψηφοφορίας.
