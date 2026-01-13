ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Διαχρονικά προβλήματα και χαραμάδες διαφθοράς» από την κατάθεση Κατσινοπούλου

Στα διαχρονικά προβλήματα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ εστίασαν πηγές της Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την κατάθεση της Ειρήνη Κατσινοπούλου, πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κ. Κατσινοπούλου περιέγραψε μια σχέση στενής εξάρτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο, με χαρακτηριστικά που –όπως επισημάνθηκε– δημιουργούσαν περιθώρια για την εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς. Όπως ανέφερε, «επί δεκαετίες διαχρονικά βοούσε ο γεωτεχνικός κόσμος για όσα συνέβαιναν στον οργανισμό».

Παράλληλα, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε σειρά παραγόντων που οδηγούσαν σε μη ουσιαστικούς ελέγχους, όπως η απουσία κτηματολογίου, δασικών χαρτών και διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Αδυναμίες που, σύμφωνα με τις πηγές της ΝΔ, αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά από τη σημερινή κυβέρνηση.

Όπως υπογραμμίζεται, η κ. Κατσινοπούλου χαρακτήρισε το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ διαχρονικό, διευκρίνισε ότι ο Οργανισμός δεν είναι αρμόδιος για τον έλεγχο του Ε9 και σημείωσε ότι η μετάβαση σε ένα νέο, ανεξάρτητο σχήμα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε καθυστερήσεις πληρωμών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε τελικά να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές, με καθυστέρηση πληρωμών που περιορίστηκε σε μόλις 20 ημέρες.

