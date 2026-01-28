ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κατερίνα Μπατζελή αναγνώρισε τη διαχρονικότητα των παρατυπιών στις αγροτικές επιδοτήσεις

Τη διαχρονικότητα των προβλημάτων στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλούνται κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή την κατάθεση της πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κατερίνας Μπατζελή, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η κ. Μπατζελή, η οποία είχε διατελέσει υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2009, φέρεται να παραδέχθηκε ότι «πάντα υπήρχαν προβλήματα και παραβάσεις» στον τομέα των αγροτικών επιδοτήσεων. Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η πρώην υπουργός ανέφερε ότι παρέπεμπε στη Δικαιοσύνη περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς, τοποθέτηση που, κατά τη ΝΔ, έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεση άλλου πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι δεν προχωρούσε σε τέτοιες παραπομπές.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κ. Μπατζελή κατέθεσε πως δεν ενημέρωνε τον τότε πρωθυπουργό για τις παραβατικές συμπεριφορές που εντοπίζονταν, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο του τεχνικού συμβούλου, υποστηρίζοντας ότι ξεκίνησε το 2003 και επανήλθε το 2011, επί υπουργίας Μιλένας Αποστολάκη.

Η Νέα Δημοκρατία, μέσω των πηγών της, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κατάθεση επιβεβαιώνει πως τα προβλήματα στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων έχουν βαθιές ρίζες και δεν αποτελούν σύγχρονο φαινόμενο, ενισχύοντας το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

