ΝΔ: «Παρέμβαση στενού συνεργάτη του Ανδρουλάκη για διαγραφή προστίμου 400.000 ευρώ» – Στο επίκεντρο η κατάθεση Βάρρα

«Σοβαρά ερωτήματα για στενό συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος παρενέβη προκειμένου να διαγραφεί ποσό ύψους 400.000 ευρώ, προκύπτουν από την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα», αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για «παρέμβαση που ζημίωσε το Δημόσιο».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Διονύση Ακτύπη, ο κ. Βάρρας επιβεβαίωσε ότι ο Μόσχος Κορασίδης, παλαιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και σήμερα αποσπασμένος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, φέρεται να είχε αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στον πληρεξούσιο δικηγόρο των Γιώργου και Αθανασίου Μιάουρα, με την αιτιολόγηση των αρνήσεων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ να παρέχουν στοιχεία.

Όπως σημειώνεται, στις 8 Ιουλίου 2020, τέσσερα διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού έλαβαν email από τον δικηγόρο των δύο αγροτών, οι οποίοι είχαν τιμωρηθεί με πρόστιμα 400.000 ευρώ από το ΣΔΟΕ Κατερίνης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης. «Το περίεργο», προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ, «είναι ότι οι ενστάσεις του δικηγόρου είχαν σταλεί από το email του κ. Κορασίδη το προηγούμενο βράδυ, στις 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 22:34».

Ένα χρόνο αργότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συστάθηκε δευτεροβάθμια επιτροπή για την επίλυση της διαφοράς, παρότι η υπόθεση χρονολογείται από το 2011, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Την ίδια περίοδο, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, φέρεται να είχε απαγορεύσει στη νομική υπηρεσία να ασκήσει πολιτική αγωγή, ενώ παρουσιάστηκε ο ίδιος στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος αγρότης να απαλλαγεί.

Η κατάθεση του κ. Βάρρα –σύμφωνα με την οποία είχε διατάξει και πειθαρχικό έλεγχο για τον κ. Κορασίδη– επαναφέρει, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, «μια πράσινη υπόθεση που ζημίωσε το Δημόσιο σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ».

«Η επιβεβαίωση της παρέμβασης του κ. Κορασίδη απαιτεί σαφείς απαντήσεις τόσο από τους πρωταγωνιστές όσο και από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη», καταλήγουν οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

