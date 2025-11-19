ΝΔ: «Ψέματα και συκοφαντίες» από ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τα γεγονότα της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη.

Σε ανακοίνωσή της, η πλειοψηφία χαρακτηρίζει «υποκριτικό παραλήρημα» τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και απορρίπτει ως «απίστευτα ψέματα» τον ισχυρισμό ότι ο εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε σωματικά στον μάρτυρα – κάτι που, όπως αναφέρεται, διέψευσε ο ίδιος ο κ. Τζεδάκης.

Η ΝΔ κατηγορεί τον μάρτυρα, «στενό συνεργάτη και φίλο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», ότι απέκρυπτε την «ραγδαία αύξηση ζώων στην Κρήτη» παρά την αρμοδιότητά του, ενώ χαρακτηρίζει «άθλια μεθοδολογία» την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να στοχοποιήσει τον κ. Λαζαρίδη «χωρίς αποδείξεις» και να αποπροσανατολίσει από την ουσία.

«Η προστασία από ύβρεις και συκοφαντίες δεν είναι ποινικοποίηση της πολιτικής», τονίζει η ανακοίνωση, διαβεβαιώνοντας ότι η έρευνα θα διερευνήσει «σε βάθος» την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τις «βαρύτατες ευθύνες» της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «όσο και να το αποφεύγουν τα στελέχη της».

