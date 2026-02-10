Νέα ανάκληση βρεφικού γάλακτος από τον ΕΟΦ λόγω τοξίνης – Ποιες παρτίδες αποσύρονται

Σε νέα ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος προχώρησε ο ΕΟΦ, μετά τον εντοπισμό επικίνδυνης τοξίνης. Η απόφαση έχει προληπτικό χαρακτήρα και αφορά προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

10 Φεβ. 2026 14:47
Pelop News

Σε νέα προληπτική ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος προχώρησε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), εξαιτίας πιθανής παρουσίας της τοξίνης κερεουλίδης, ουσίας που συνδέεται με τροφικές δηλητηριάσεις.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από ενημέρωση της εταιρείας NUMIL HELLAS ΑΕ και σε συνδυασμό με τις πρόσφατες επιστημονικές αξιολογήσεις και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA). Η μητρική εταιρεία DANONE προχώρησε σε εθελοντική ανάκληση, με τον ΕΟΦ να ενισχύει το μέτρο έως και το επίπεδο του καταναλωτή.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί αντίστοιχη ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος άλλης εταιρείας, γεγονός που εντείνει την προσοχή των αρχών ως προς την ασφάλεια των προϊόντων αυτών.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα από τις συγκεκριμένες παρτίδες καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στο κατάστημα αγοράς, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για αντικατάσταση ή επιστροφή. Παράλληλα, η εταιρεία που διακινεί τα προϊόντα στην Ελλάδα οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους συνεργάτες και τους πελάτες της, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόσυρσης.

Η κερεουλίδη είναι θερμοανθεκτική τοξίνη που παράγεται από το βακτήριο Bacillus cereus και μπορεί να προκαλέσει έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα, ακόμη και όταν το τρόφιμο έχει υποστεί θερμική επεξεργασία. Η EFSA έχει ήδη εισηγηθεί τη μείωση του επιτρεπόμενου ορίου της συγκεκριμένης ουσίας στα βρεφικά γάλατα, εξέλιξη που οδήγησε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες σε επιπλέον ανακλήσεις προϊόντων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η τοξίνη εντοπίστηκε σε συστατικά που προμηθεύονται διεθνείς εταιρείες από εργοστάσιο στην Κίνα, γεγονός που επηρεάζει την αλυσίδα παραγωγής μεγάλων πολυεθνικών του κλάδου.

