Νέα ανάρτηση Ζελένσκι για ευχαριστίες

Λίγη ώρα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος, μέσω νέας ανάρτησής του στο Χ, ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξή τους στην Ουκρανία.

Το Reuters αποκαλύπτει την αντιπρόταση της ΕΕ στο σχέδιο των ΗΠΑ

Ο Ζελένσκι ανέφερε στην ανάρτησή του, ότι είχε κοινή συνομιλία με τους πρωθυπουργούς της Κροατίας και του Λουξεμβούργου, τους οποίους ενημέρωσε για «τη διπλωματική μας εργασία σχετικά με την αμερικανική πρόταση και τις συναντήσεις στη Γενεύη».

«Προσδοκούμε ένα αποτέλεσμα που θα ανοίξει τον δρόμο για μια πραγματική και διαρκή ειρήνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη του προς κάθε ηγέτη και προς όλους σε όλο τον κόσμο που στηρίζουν την Ουκρανία και τις αρχές που υπερασπιζόμαστε».

