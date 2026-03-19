Νέα αναταραχή στην ενέργεια μετά τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή – Πίεση σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα

Νέες ισχυρές πιέσεις στο ενεργειακό κόστος που καλούνται να αντιμετωπίσουν ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις καταγράφονται στις αγορές, μετά τις τελευταίες επιθέσεις σε κομβικές ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο. Η αναστάτωση έρχεται σε μια στιγμή που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις, καθώς η νέα κρίση απειλεί να μεταφερθεί γρήγορα από τις χονδρικές αγορές στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Οι τελευταίες αναταράξεις συνδέονται με τα πλήγματα στο South Pars στο Ιράν, που αποτελεί τμήμα του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο, αλλά και με τις επιθέσεις στη βιομηχανική περιοχή Ras Laffan στο Κατάρ, όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος κόμβος εξαγωγών LNG διεθνώς. Ο φόβος για πιο μακροχρόνιες ζημιές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο ευρωπαϊκός δείκτης φυσικού αερίου TTF στο Άμστερνταμ εκτινάχθηκε το πρωί της Πέμπτης στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη των εχθροπραξιών, ξεπερνώντας τα 72 ευρώ ανά μεγαβατώρα, πριν περιορίσει μέρος των κερδών του και κινηθεί γύρω στα 67 ευρώ/MWh. Σύμφωνα με το Reuters, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έχει αυξηθεί κατά περίπου 65% από τότε που ξέσπασε η κρίση, πλήττοντας ιδιαίτερα τις πιο εξαρτημένες από το αέριο οικονομίες της Ευρώπης.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο πετρέλαιο. Το Brent, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση ενεργειακών προϊόντων στην Ευρώπη, ξεπέρασε προσωρινά τα 119 δολάρια ανά βαρέλι και αργότερα κινήθηκε λίγο χαμηλότερα, κοντά στα 113-114 δολάρια. Η άνοδος αυτή αποτυπώνει τον έντονο φόβο των αγορών ότι μια παρατεταμένη αποσταθεροποίηση στον Κόλπο μπορεί να συμπιέσει την παγκόσμια προσφορά και να συντηρήσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η άνοδος στις τιμές ενέργειας αρχίζει ήδη να αντανακλάται και στη λιανική αγορά καυσίμων της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 19 Μαρτίου 2026 το νεότερο Weekly Oil Bulletin, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις τιμές βενζίνης και ντίζελ στα κράτη-μέλη. Παρότι το δελτίο επιβεβαιώνει την ανοδική τάση στην ΕΕ, η πλήρης αποτύπωση της νέας ανόδου στα πρατήρια αναμένεται να φανεί στα επόμενα εβδομαδιαία στοιχεία, καθώς η μετακύλιση των χονδρικών τιμών στη λιανική δεν γίνεται άμεσα.

Η Ευρώπη είναι έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τέτοιες κρίσεις, καθώς παραμένει έντονα εξαρτημένη από εισαγόμενη ενέργεια. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 το 57% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ καλύφθηκε από καθαρές εισαγωγές, ενώ χώρες όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο εμφανίζουν ακόμη υψηλότερη εξάρτηση. Αυτό εξηγεί γιατί κάθε σοβαρή διαταραχή στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου μετατρέπεται σχεδόν αμέσως σε ευρωπαϊκό οικονομικό πρόβλημα.

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, ακόμη και παρεμβάσεις όπως επιδοτήσεις ή πλαφόν στο φυσικό αέριο, όπως έχει μεταδώσει το Reuters τις προηγούμενες ημέρες. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τα νοικοκυριά, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η οποία βλέπει το κόστος παραγωγής να ανεβαίνει ξανά εξαιτίας της ακριβότερης ενέργειας.

Συνολικά, η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει με οξύτητα έναν παλιό ευρωπαϊκό φόβο: ότι μια γεωπολιτική κρίση μακριά από τα σύνορα της ΕΕ μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί σε ακριβότερο ρεύμα, ακριβότερα καύσιμα και μεγαλύτερη πίεση για την οικονομία. Η τελευταία αυτή διαπίστωση αποτελεί ερμηνευτική σύνθεση των διαθέσιμων στοιχείων για τις τιμές, την εξάρτηση από εισαγωγές και τις παρεμβάσεις που εξετάζονται.

