Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας

Σε νέα αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος κατηγορείται ότι απαίτησε και έλαβε «φακελάκι» από τη σύζυγο χειρουργημένου ασθενή.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, που αφορά το αδίκημα της δωροληψίας σε βαθμό πλημμελήματος, αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2026, καθώς η υπεράσπιση του καρδιοχειρουργού επικαλέστηκε ξανά λόγους υγείας.

Στο Αυτοφώρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο προσκομίστηκε έγγραφο του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου «Αγία Όλγα», σύμφωνα με το οποίο ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικού προβλήματος. Τη νοσηλεία του επιβεβαίωσε και η αδελφή του, καταθέτοντας ότι πάσχει χρόνια από καρδιοπάθεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δίκη είχε αναβληθεί και στο παρελθόν, όταν είχε γνωστοποιηθεί στο δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος υπέστη κάκωση στη μέση ύστερα από πτώση από καρέκλα.

Ο συνήγορος της καταγγέλλουσας εξέφρασε έντονη αμφισβήτηση για την αιτιολογία της υπεράσπισης, κάνοντας λόγο για «προσχηματικούς λόγους αναβολής», και ζήτησε να διερευνηθεί αν πράγματι ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται. Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι όλα τα περιστατικά σχετίζονται με τα καρδιολογικά προβλήματα του γιατρού.

Το δικαστήριο, ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτό το αίτημα και όρισε νέα ημερομηνία εκδίκασης για τις 27 Ιανουαρίου 2026.

