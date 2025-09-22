Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας

Για τις 27 Ιανουαρίου 2026 μετατέθηκε εκ νέου η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου, που κατηγορείται για δωροληψία, καθώς η υπεράσπισή του επικαλέστηκε προβλήματα υγείας.

Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
22 Σεπ. 2025 14:59
Pelop News

Σε νέα αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος κατηγορείται ότι απαίτησε και έλαβε «φακελάκι» από τη σύζυγο χειρουργημένου ασθενή.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, που αφορά το αδίκημα της δωροληψίας σε βαθμό πλημμελήματος, αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2026, καθώς η υπεράσπιση του καρδιοχειρουργού επικαλέστηκε ξανά λόγους υγείας.

Στο Αυτοφώρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο προσκομίστηκε έγγραφο του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου «Αγία Όλγα», σύμφωνα με το οποίο ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικού προβλήματος. Τη νοσηλεία του επιβεβαίωσε και η αδελφή του, καταθέτοντας ότι πάσχει χρόνια από καρδιοπάθεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δίκη είχε αναβληθεί και στο παρελθόν, όταν είχε γνωστοποιηθεί στο δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος υπέστη κάκωση στη μέση ύστερα από πτώση από καρέκλα.

Ο συνήγορος της καταγγέλλουσας εξέφρασε έντονη αμφισβήτηση για την αιτιολογία της υπεράσπισης, κάνοντας λόγο για «προσχηματικούς λόγους αναβολής», και ζήτησε να διερευνηθεί αν πράγματι ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται. Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι όλα τα περιστατικά σχετίζονται με τα καρδιολογικά προβλήματα του γιατρού.

Το δικαστήριο, ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτό το αίτημα και όρισε νέα ημερομηνία εκδίκασης για τις 27 Ιανουαρίου 2026.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ