Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη – Βάρρα» μετά τις καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά μετά την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, κάνοντας λόγο για ποινικές ευθύνες του υπουργού Μάκη Βορίδη και ζητώντας άμεση κατ’ αντιπαράσταση εξέταση.

Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη – Βάρρα» μετά τις καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
08 Οκτ. 2025 12:21
Pelop News

«Μετά τη χθεσινή κατάθεση-κατηγορητήριο του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και εν ενεργεία συμβούλου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος μίλησε για ξεκάθαρες ποινικές ευθύνες του κ. Βορίδη, η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των κ.κ. Βορίδη και Βάρρα είναι πλέον μονόδρομος», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση για «μεθόδευση» σχετικά με την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι «πολύ περισσότερο μετά και τη μεθόδευση του Μαξίμου μέσω του “χαμένου” υπομνήματος του κ. Μυλωνάκη προχθές».

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, «αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν μία μέρα μετά την παραγραφή για τον κ. Βορίδη, την οποία η κυβέρνηση μεθόδευσε με το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα των επιστολικών ψήφων τον περασμένο Ιούλιο».

Η Νέα Αριστερά καταλήγει με αιχμηρό σχόλιο: «Αν η κυβέρνηση αισθάνεται άνετα που απαλλάσσει τα στελέχη της από τις βαρύτατες ευθύνες τους, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι αγρότες που δεν θα εισπράξουν τις επιδοτήσεις τους δεν αισθάνονται καθόλου το ίδιο».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:46 Άσκησαν ήδη έφεση οι δικηγόροι του Μπισμπίκη μετά την ποινή που του επιβλήθηκε
16:39 Άδωνις Γεωργιάδης στον Φειδία: Η Ελλάδα στα Τέμπη δέχθηκε την επίθεση εκατομμυρίων bots στα social media
16:31 Όλα είναι κλισέ, κι αυτό είναι το ωραίο
16:31 Πάνος Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια
16:24 Νέες προσλήψεις 284 προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη κενών από παραιτήσεις
16:13 Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη στον 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
16:11 Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 7.000 ευρώ για το τροχαίο – Κρίθηκε ένοχος ο ηθοποιός
15:08 Κατερίνα Κωστή: Η ζωή μου μετά τον καρκίνο μαστού άλλαξε ριζικά
15:00 «Ζεσταίνεται» η αγορά πετρέλαιου: Με τα πρώτα κρύα, οι Πατρινοί σπεύδουν να ζεσταθούν
14:56 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βασάνιζε και βίαζε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά
14:56 Θεόδωρος Λουλούδης στο OLYMPIA FORUM VI: Η καινοτομία δεν αρκεί χωρίς υποδομές και ανταγωνιστικό κόστος
14:48 Τρόμος στο Λαύριο: Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω στο δρόμο – Γυναίκα σώθηκε στο παρά πέντε ΒΙΝΤΕΟ
14:45 ΔΕΥΑΠ: Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης με διακοπή υδροδότησης στα Βραχνέικα αύριο Πέμπτη
14:42 Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήπια μια τσικουδιά, δεν ήθελα να κρυφτώ», είπε στην κατάθεσή του
14:33 ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Ο κουκουλοφόρος που άφησε τη βόμβα στη «Jacky.O.» – Μήνυμα από τη νύχτα «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
14:29 Προκλητική ανάρτηση από τη Ζαχάροβα υπέρ του Αττίλα και των Σκοπίων
14:21 Τζαβέλλας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία παρέμβαση, κανένα ρουσφέτι – Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων»
14:15 Affidea και ΕΚΠΑ Ενώνουν Δυνάμεις για την Πρόοδο της Νευρολογίας και της Ιατρικής Έρευνας
14:13 Σύλληψη αγρότη στον «αέρα»: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν τη στιγμή που έδινε ραδιοφωνική συνέντευξη στη Βοιωτία HXHTIKO
14:02 Συναγερμός στο Ηράκλειο: Φωτιά ξέσπασε κοντά σε σπίτια – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ