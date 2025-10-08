Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη – Βάρρα» μετά τις καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Μετά τη χθεσινή κατάθεση-κατηγορητήριο του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και εν ενεργεία συμβούλου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος μίλησε για ξεκάθαρες ποινικές ευθύνες του κ. Βορίδη, η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των κ.κ. Βορίδη και Βάρρα είναι πλέον μονόδρομος», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση για «μεθόδευση» σχετικά με την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι «πολύ περισσότερο μετά και τη μεθόδευση του Μαξίμου μέσω του “χαμένου” υπομνήματος του κ. Μυλωνάκη προχθές».

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, «αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν μία μέρα μετά την παραγραφή για τον κ. Βορίδη, την οποία η κυβέρνηση μεθόδευσε με το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα των επιστολικών ψήφων τον περασμένο Ιούλιο».

Η Νέα Αριστερά καταλήγει με αιχμηρό σχόλιο: «Αν η κυβέρνηση αισθάνεται άνετα που απαλλάσσει τα στελέχη της από τις βαρύτατες ευθύνες τους, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι αγρότες που δεν θα εισπράξουν τις επιδοτήσεις τους δεν αισθάνονται καθόλου το ίδιο».

