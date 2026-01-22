Νέα Αριστερά: Ξεκινά σήμερα το κρίσιμο προγραμματικό συνέδριο

Ξεκινά σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου το προγραμματικό και διαρκές συνέδριο της Νέας Αριστεράς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά.

Το συνέδριο είναι αποκλειστικά προγραμματικό, δεν προβλέπονται ψηφοφορίες για ανάδειξη οργάνων ή αλλαγές στο καταστατικό και συγκροτείται από τους συνέδρους του τελευταίου τακτικού συνεδρίου του κόμματος.

Κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου είναι: «Σε έναν κόσμο που καταρρέει, η λύση είναι Αριστερά».

Το κύριο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συζήτηση για τη μελλοντική πορεία του κόμματος, τη στρατηγική και κυρίως τις συμμαχίες, ιδιαίτερα τις σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, όπου έχουν εκφραστεί έντονες διαφωνίες.

Οι δύο κύριες γραμμές

Ο πρόεδρος Αλέξης Χαρίτσης τάσσεται υπέρ της συγκρότησης Λαϊκού Μετώπου, όπως προβλέπει και η απόφαση του ιδρυτικού συνεδρίου. Προτείνει κοινό πρόγραμμα ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την άνοδο της Ακροδεξιάς, με συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων, της Αριστεράς, της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας, χωρίς αποκλεισμούς και με κοινό ψηφοδέλτιο.

Ο γραμματέας Γαβριήλ Σακελλαρίδης προτείνει την ανασύσταση της ριζοσπαστικής Αριστεράς, με συνεργασία μεταξύ άλλων με το ΜέΡΑ25 και ανένταχτους αριστερούς. Η πρόταση αυτή ασκεί κριτική σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, ενώ υπάρχει και τρίτη άποψη που ζητά αυτόνομη πορεία της Νέας Αριστεράς με ριζοσπαστικό πρόγραμμα και ταξικό πρόσημο, ανοιχτή σε ανασύνθεση χωρίς προκαθορισμένους περιορισμούς.

Παρά τις διαφωνίες, υπάρχει ευρεία συναίνεση στο σχέδιο θέσεων του κόμματος, το οποίο περιλαμβάνει δώδεκα «εμβληματικές» προτάσεις για την οικονομία, την εργασία και το κοινωνικό κράτος:

Καλύτερες δουλειές χωρίς ρύθμιση της εργασίας δεν γίνεται.

Μείωση των τιμών χωρίς να σπάσουν τα καρτέλ και να ελεγχθεί η αγορά δεν γίνεται.

Λύση για το στεγαστικό χωρίς κοινωνική στεγαστική πολιτική δεν γίνεται.

Ειρήνη με αγορά νέων οπλικών συστημάτων δεν γίνεται.

Μείωση φορολογίας του λαού, ισχυρό κοινωνικό κράτος και δημόσιες υποδομές χωρίς φορολόγηση των πλουσίων δεν γίνονται.

Ανάπτυξη χωρίς ενίσχυση του δημόσιου τομέα δεν γίνεται.

Οικολογική βιωσιμότητα χωρίς ενεργειακή μετάβαση δεν γίνεται.

Σεβασμός στο περιβάλλον χωρίς όρια στην αγορά δεν γίνεται.

Υγεία, παιδεία, κοινωνικό κράτος και οικονομία της φροντίδας χωρίς λεφτά δεν γίνονται.

Αντιμετώπιση του δυσβάσταχτου ιδιωτικού χρέους χωρίς σύγκρουση με τις τράπεζες δεν γίνεται.

Δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν γίνεται.

Δίκαιη ψηφιακή μετάβαση χωρίς δημοκρατικό έλεγχο των ψηφιακών υποδομών και κοινά ψηφιακά αγαθά δεν γίνεται.

Η πολιτική απόφαση που θα εγκριθεί στο τέλος των εργασιών αναμένεται να αντικατοπτρίζει τους συσχετισμούς δυνάμεων εντός του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

