Νέα Δημοκρατία: «Να κληθεί ο Νίκος Μπουνάκης στην Εξεταστική – Το ΠΑΣΟΚ καλύπτει τους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Η Νέα Δημοκρατία ζητά επισήμως την κλήτευση του Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή και στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πηγές του κυβερνώντος κόμματος, οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα του κ. Μπουνάκη δημιουργούν «νέα δεδομένα που καθιστούν απαραίτητη την κατάθεσή του», καθώς, όπως υποστηρίζεται, το Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που του ανήκει «δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις».

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, υπογράμμισε ότι «την ώρα που το ΠΑΣΟΚ μιλά για σκάνδαλα, αποδεικνύεται πως το δικό του κομματικό δίκτυο εκμεταλλευόταν δημόσια γη», κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση για «προσπάθεια συγκάλυψης» παρά τις εσωτερικές φωνές – όπως αυτή του Χάρη Δούκα – που ζητούν διαγραφές εμπλεκομένων στελεχών.

Η ΝΔ υπενθυμίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει ανάλογη υπόθεση, παραπέμποντας στον Λάμπρο Αντωνόπουλο, γραμματέα της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, ο οποίος είχε δηλώσει εκατοντάδες στρέμματα ως βοσκοτόπια σε Τήνο και Εύβοια, αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να επιστρέψει τα ποσά.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΝΔ προτείνει να κληθούν πέντε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που –όπως αναφέρει– εμπλέκονται στην υπόθεση:

Νίκος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ

Σταύρος Τζεδάκης, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης

Λάμπρος Αντωνόπουλος, πρώην πρόεδρος Νομαρχιακής Ηρακλείου

Μιχάλης Σαρρής, περιφερειακός σύμβουλος Ρεθύμνου

Γιάννης Κυριακάκης, λογιστής συνεργαζόμενος με ΚΥΔ Μπουνάκη

«Όσο κι αν το ΠΑΣΟΚ αρνείται να αναγνωρίσει τις ευθύνες του, η αλήθεια βγαίνει στο φως, εκθέτοντας όσους εμπλέκονται και όσους τους καλύπτουν», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



