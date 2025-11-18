Νέα Δημοκρατία: «Βαρύτατες οι ευθύνες της Τυχεροπούλου για το σφάλμα των 52 εκατ. ευρώ»

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η Παρασκευή Τυχεροπούλου, μετά την κατάθεση του διευθυντή πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αντώνη Τασούλη, στην Εξεταστική Επιτροπή. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, τα ίδια του τα λόγια καταδεικνύουν ότι η ευθύνη για το λάθος ανήκει αποκλειστικά στην τότε προϊσταμένη που ενέκρινε τις πληρωμές.

18 Νοέ. 2025 14:56
Pelop News

«Βαρύτατες είναι οι ευθύνες της Παρασκευής Τυχεροπούλου για το σφάλμα των 52 εκατ. ευρώ», υποστηρίζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, επικαλούμενες την κατάθεση του διευθυντή πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αντώνη Τασούλη, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον Οργανισμό.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η ευθύνη για το λάθος «ανήκει σε αυτόν που κάνει αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης», δηλαδή στον αρμόδιο που ελέγχει και εγκρίνει τη νομιμότητα της πληρωμής — θέση που τότε κατείχε η κα Τυχεροπούλου.

Ο κ. Τασούλης κατέθεσε επίσης ότι μόλις διαπίστωσε την υπέρβαση στη γραμμή του πρασινίσματος ενημέρωσε άμεσα τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, καθώς και την προϊσταμένη των άμεσων ενισχύσεων, Παρασκευή Τυχεροπούλου. Όπως είπε, ο πρόεδρος αρχικά ζήτησε να ξεκινήσει η διαδικασία για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, όμως λίγο αργότερα «ανέστειλε τη διαδικασία γιατί έπρεπε να συζητηθεί ξανά».

Παράλληλα, ο διευθυντής πληρωμών υπογράμμισε πως «η μόνη αρμόδια να σταματήσει την πληρωμή και να κάνει διορθώσεις ήταν η κα Τυχεροπούλου», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν κουνιέται πληρωμή χωρίς υπογραφή αρμοδίου που κάνει αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης».

Κατέθεσε ακόμη ότι όλες οι καταστάσεις πληρωμής περνούσαν υποχρεωτικά από την ίδια για έλεγχο και έγκριση και πως «ποτέ δεν έφευγε πληρωμή αν ο φάκελος δεν ήταν εκκαθαρισμένος από την Τυχεροπούλου».

«Η συνολική κατάθεση Τασούλη φωτίζει με τρόπο απόλυτο το πού ανήκε η κρίσιμη ευθύνη», σημειώνουν κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας. «Η προϊσταμένη που έκανε τον τελικό έλεγχο, έβαζε την υπογραφή και μπορούσε να σταματήσει την πληρωμή, ήταν η κα Τυχεροπούλου – αλλά επέλεξε να μην το κάνει».

