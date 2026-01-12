«Νέα Δυτική Ελλάδα»: Στήριξη στο Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στην Τέμενη Αιγίου

Έμπρακτη στήριξη στο έργο του «Χαμόγελου του Παιδιού» πρόσφερε η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα», με επίσκεψη και παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης στη δομή της Τέμενης Αιγίου.

12 Ιαν. 2026 12:15
Pelop News

Το Σπίτι του «Χαμόγελου του Παιδιού» στην Τέμενη Αιγίου επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», με επικεφαλής τον Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων και ρουχισμού, στηρίζοντας έμπρακτα το σημαντικό έργο που επιτελείται στη δομή για τα φιλοξενούμενα παιδιά.

Τον κ. Σκιαδαρέση συνόδευσαν οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αχαΐας, Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Έλενα Παπατσίρου και Γιάννης Κουιτώρος. Τα μέλη της παράταξης είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Σπίτι, καθώς και με την υπεύθυνη της δομής, κυρία Βαντίνα Πρεβεδούρου, η οποία τους ενημέρωσε για τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες και το σπουδαίο υποστηρικτικό έργο του οργανισμού στην περιοχή.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε χάρη στην πολύτιμη συνδρομή επιχειρήσεων και πολιτών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της παράταξης, η οποία και τους ευχαριστεί θερμά. Πρόκειται για τα καταστήματα εσωρούχων Χρήστου Φιλιππόπουλου, «Νίνα», «Lutecia» και «Casa di calze», το supermarket «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» (Περιβόλα Πατρών) και το κατάστημα χαρτικών και οικιακής χρήσης «ΑΠΟΘΗΚΗ» του Δημ. Καρακάση (Ζαρουχλέικα).

Αμέσως μετά την επίσκεψη, ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης δήλωσε πως «η στήριξη στις δομές που φροντίζουν τα παιδιά μας δεν είναι απλώς μια πράξη φιλανθρωπίας, αλλά χρέος όλων μας. Στο Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στην Τέμενη, γίναμε αποδέκτες της σπουδαίας προσπάθειας που καταβάλλουν οι άνθρωποι του οργανισμού. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τους συμπολίτες μας και τις τοπικές επιχειρήσεις που προσέφεραν από το υστέρημά τους, αποδεικνύοντας ότι ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά για την κοινωνική συνοχή της Δυτικής Ελλάδας».

Η παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών, προάγοντας την αλληλεγγύη και τη συνεργασία.

«Νέα Δυτική Ελλάδα»: Στήριξη στο Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στην Τέμενη Αιγίου
