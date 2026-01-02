Νέα έκρηξη από το ηφαίστειο της Αίτνας ΒΙΝΤΕΟ

Σε νέα περίοδο ηφαιστειακής δραστηριότητας βρίσκεται η Αίτνα, καθώς τις τελευταίες ώρες παρατηρείται νέα εκροή λάβας στο εσωτερικό της Valle del Bove.

Όπως γνωστοποίησε το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, η δραστηριότητα ξεκίνησε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, όταν άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 με 2.100 μέτρων άρχισε να απελευθερώνει λάβα.

Η ροή κινήθηκε σταδιακά προς τα χαμηλότερα τμήματα της κοιλάδας, φτάνοντας κοντά στα 1.500 μέτρα υψόμετρο, ακολουθώντας τη φυσική διαδρομή της Valle del Bove, η οποία λειτουργεί ως φυσικό «φράγμα» και περιορίζει την εξάπλωση του φαινομένου.

STARKE LAVAFLÜSSE AM ÄTNA SEIT 1.1.2026 … pic.twitter.com/RzJ3QVhMuS — hendrik R. hannes (@hendrikRhannes) January 2, 2026



Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάμεσά τους και πλάνα του Emilio Messina, καταγράφεται η αργή αλλά σταθερή πορεία της λάβας μέσα στη φυσική λεκάνη, χωρίς να ξεφεύγει από τα όριά της.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαβεβαιώνουν ότι, προς το παρόν, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ επιστημονικές ομάδες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της δραστηριότητας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα σε υποδομές.

Η Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, παρουσιάζει συχνά παρόμοια φαινόμενα, με τις τοπικές αρχές να παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή και να ενημερώνουν για κάθε νέα εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



