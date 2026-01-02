Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Συνεχίζεται η έντονη δραστηριότητα

Από το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026 ξεκίνησε νέα φάση ηφαιστειακής δραστηριότητας

Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Συνεχίζεται η έντονη δραστηριότητα
02 Ιαν. 2026 16:53
Pelop News

Το ηφαίστειο Αίτνα ξεκίνησε δυναμικά το 2026 με νέα εκρηκτική φάση, συνεχίζοντας την έντονη δραστηριότητα που χαρακτήρισε το 2025 ως μία από τις πιο ενεργές χρονιές της πρόσφατης ιστορίας του.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV), από το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026 παρατηρούνται ροές λάβας που προέρχονται από νέο ρήγμα στο εσωτερικό της κοιλάδας Valle del Bove, στην ανατολική πλευρά του ηφαιστείου.

Παράλληλα, εκρήξεις από τους κρατήρες κορυφής –μεταξύ των οποίων και ο Bocca Nuova– εκτοξεύουν μέτρια νέφη τέφρας στον αέρα, ενώ τα επίπεδα ηφαιστειακού σεισμού παραμένουν αυξημένα αλλά σταθερά.

Προς το παρόν, η ροή λάβας δεν κατευθύνεται προς κατοικημένες περιοχές και δεν υπάρχει άμεση απειλή για τον πληθυσμό ή τις υποδομές.

Η Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, παρακολουθείται στενά από το INGV, ενώ οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η τρέχουσα φάση μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας ακόμη περιόδου αυξημένης δραστηριότητας για το 2026.

