Νέα επένδυση στην Πάτρα: Συγκρότημα κατοικιών στο κέντρο

Μία ακόμη απόδειξη ότι η Πάτρα βρίσκεται ψηλά στις λίστες των περιοχών που παρουσιάζουν δυναμική για την ανάπτυξη φοιτητικών κατοικιών αποτελεί το γεγονός ότι ένα ακόμη κτίριο, στην «καρδιά» της πόλης, μετατρέπεται σε κατοικίες που προορίζονται για Student Flats.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», το διώροφο κτίριο που βρίσκεται στην αρχή του πεζοδρόμου της οδού Τριών Ναυάρχων, στη συμβολή με την οδό Μπουμπουλίνας, βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης, ώστε να διατεθεί προς ενοικίαση και να κινηθεί σύμφωνα με την τάση που επικρατεί τελευταία σε πολλές πόλεις, δηλαδή το μοντέλο «all in one».

Δηλαδή επιπλωμένες κατοικίες (στούντιο), στις οποίες το ενοίκιο περιλαμβάνει επίπλωση, ηλεκτρικές συσκευές, κοινόχρηστα, σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο, ύδρευση, παροχή ζεστού νερού, καθώς και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Η επιχειρηματική κίνηση πραγματοποιείται από Ελληνα επιχειρηματία, ο οποίος έχει σχέση με την Πάτρα και αγόρασε το κτίριο επενδύοντας στην Αχαϊκή πρωτεύουσα.

Η τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει τις εργασίες είναι επίσης από την Πάτρα και κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ενώ γίνονται με σεβασμό στην ιστορία του κτιρίου. Στόχος είναι μέχρι τον Αύγουστο να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες, ώστε τον Σεπτέμβριο τα διαμερίσματα να είναι έτοιμα προς ενοικίαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», τα διαμερίσματα που θα διατεθούν θα είναι 20, με εμβαδό από 21 έως και 27 τ.μ. Η στόχευση αφορά κυρίως φοιτητές, ωστόσο υπάρχει και μία ακόμη «δεξαμενή» ενδιαφερομένων, όπως δάσκαλοι, καθηγητές.

Αυτό είναι το τρίτο κτίριο στην Πάτρα, τους τελευταίους μήνες, που μετατρέπεται σε επιπλωμένες φοιτητικές κατοικίες. Τα άλλα δύο είναι εκείνο απέναντι από το Σκαγιοπούλειο ίδρυμα και η επένδυση που θα γίνει στο κτίριο των παλαιών Μύλων Αγίου Γεωργίου, δίπλα από τα γραφεία του νέου ΚΤΕΛ Αχαΐας, από την Premia Properties.

