Νέα ευεργετικά μέτρα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: Τέσσερις βασικές αλλαγές με απόφαση Δένδια

Με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Νίκος Δένδιας, μετά από εισήγηση του ΓΕΕΘΑ, θεσπίζεται νέο πλαίσιο ευεργετικών ρυθμίσεων για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Η προηγούμενη απόφαση καταργείται και εισάγονται τέσσερις βασικές αλλαγές που αφορούν αναπηρίες, υπηρεσίες, επιμέλειες και κοινωνικά κριτήρια.

27 Νοέ. 2025 11:12
Pelop News

Νέα σειρά ευεργετικών μέτρων και διοικητικών διευκολύνσεων για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων τίθεται σε ισχύ με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Μετά από σχετική εισήγηση του ΓΕΕΘΑ και τη γνωμοδότηση των υπολοίπων Γενικών Επιτελείων, η απόφαση καταργεί το προηγούμενο πλαίσιο και το αντικαθιστά με τέσσερις κρίσιμες αλλαγές που ενισχύουν τα δικαιώματα και τις διευκολύνσεις των στρατιωτικών.

1. Νέα προϋπόθεση αναπηρίας

Η παλαιά διάταξη που απαιτούσε «ανικανότητα άσκησης κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος» αντικαθίσταται πλέον από την προϋπόθεση της ύπαρξης αναπηρίας. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται ο αριθμός των στελεχών που μπορούν να ενταχθούν στις ευεργετικές ρυθμίσεις.

2. Καθορισμός των όρων υπηρεσίας

Προσδιορίζονται για πρώτη φορά με σαφήνεια οι έννοιες «νυχτερινή βάρδια» και «διανυκτέρευση στο πλαίσιο εκτέλεσης υπηρεσίας», επιλύοντας ασάφειες που επηρέαζαν τον υπολογισμό υπηρεσιών και δικαιωμάτων.

3. Ρύθμιση της αποκλειστικής επιμέλειας ενηλίκου τέκνου

Εισάγεται νέα διάταξη που αφορά τα στελέχη τα οποία έχουν, κατόπιν δικαστικής απόφασης, την αποκλειστική επιμέλεια ενηλίκου τέκνου. Η εξέλιξη αυτή τα εντάσσει πλέον σε αντίστοιχες ευεργετικές προβλέψεις.

4. Διευκολύνσεις για ειδικές κατηγορίες στρατιωτικών

Για στελέχη που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές ανάγκες -όπως γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, γονείς με αποκλειστική επιμέλεια τέκνου με ή χωρίς αναπηρία, αλλά και γυναίκες που βρίσκονται σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής- προβλέπεται απαλλαγή από ασκήσεις και υπηρεσίες, δυνατότητα επιλογής βάρδιας (πρωινής, απογευματινής ή νυχτερινής) και καθορισμός ανώτατου ορίου υπηρεσιών.

Το νέο πλαίσιο έρχεται να καλύψει πραγματικές κοινωνικές ανάγκες του προσωπικού και να προσαρμόσει τις υπηρεσιακές απαιτήσεις στις σύγχρονες συνθήκες ζωής των στελεχών.

