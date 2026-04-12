Νέα ευρήματα για την πρόληψη της άνοιας: Διατροφή, ύπνος και τρόπος ζωής στο επίκεντρο

Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με σωστή διατροφή, επαρκή ύπνο και τακτική σωματική δραστηριότητα φαίνεται να συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με νεότερες επιστημονικές μελέτες που αφορούν άτομα ηλικίας 35 έως 60 ετών.

Το «τρίπτυχο» της πρόληψης

Οι ερευνητές αναδεικνύουν τρεις βασικούς παράγοντες που φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου:

ισορροπημένη διατροφή

7 έως 8 ώρες ποιοτικού ύπνου

αισιοδοξία και θετική ψυχολογική στάση

Ο ρόλος της διατροφής

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη φυτοφαγική διατροφή, όταν αυτή βασίζεται σε ποιοτικές τροφές όπως:

δημητριακά ολικής άλεσης

φρούτα και λαχανικά

όσπρια

ξηρούς καρπούς

φυτικά έλαια

Μελέτες δείχνουν ότι τέτοιου τύπου διατροφή σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Αντίθετα, μια «χαμηλής ποιότητας» φυτοφαγική διατροφή – πλούσια σε επεξεργασμένα τρόφιμα, πρόσθετα σάκχαρα και fast food – φαίνεται να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

Τι έδειξαν οι μεγάλες μελέτες

Σε ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Neurology, με δείγμα σχεδόν 93.000 ατόμων, καταγράφηκε ότι:

η ποιοτική φυτοφαγική διατροφή σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης

η επίδραση είναι πιο έντονη όταν η διατροφή είναι ισορροπημένη και μη επεξεργασμένη

Ωστόσο, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για συσχέτιση και όχι απόδειξη αιτιότητας.

Αισιοδοξία και ψυχική υγεία

Μια άλλη μεγάλη μελέτη σε πάνω από 9.000 άτομα έδειξε ότι η αυξημένη αισιοδοξία συνδέεται με περίπου 15% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ψυχολογική κατάσταση μπορεί να επηρεάζει έμμεσα τη νευρολογική υγεία μέσω του στρες και των φλεγμονωδών μηχανισμών του οργανισμού.

Σωματική δραστηριότητα και ύπνος

Μετα-ανάλυση δεκάδων ερευνών σε εκατομμύρια συμμετέχοντες δείχνει ότι:

η τακτική άσκηση συνδέεται με περίπου 25% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας

ο καθιστικός τρόπος ζωής άνω των 8 ωρών ημερησίως αυξάνει τον κίνδυνο

ο ύπνος 7–8 ωρών θεωρείται ιδανικός

τόσο η έλλειψη όσο και η υπερβολή ύπνου σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης

Το συμπέρασμα των ερευνητών

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι, παρότι δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης σχέση, τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι ο τρόπος ζωής παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου.

Η συνολική εικόνα δείχνει πως η πρόληψη της άνοιας δεν βασίζεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά σε έναν συνδυασμό καθημερινών συνηθειών που ενισχύουν τη σωματική και πνευματική υγεία.