Νέα εξόρμηση για τους κολυμβητές της ΝΕΠ

Στους διεθνείς αγώνες με την επωνυμία «Α.Σ. ΠΕΡΑ-Αθλητική πορεία από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα ΙV» που διοργανώνει ο σύλλογος Α.Σ. ΠΕΡΑ στο κλειστό κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) το τριήμερο 20-21-22 Μαρτίου, θα πάρει μέρος το Αγωνιστικό τμήμα κολύμβησης της ΝΕΠ με 11 αθλητές-τριες (7 αγόρια και 4 κορίτσια).

Πρόκειται για μία σημαντική διοργάνωση με μεγάλο συναγωνισμό, δυνατές παρουσίες και με ευρεία συμμετοχή 70 συλλόγων από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη με περισσότερους από 2.000 αθλητές σε Αγωνιστικές, Προαγωνιστικές και Μίνι κατηγορίες.

Οι αθλητές-τριες μας που θα πάρουν μέρος υπό την τεχνική καθοδήγηση της προπονήτριάς τους Λίνας Μαστροπάσκουα είναι οι εξής: 1) Ηρα Καραγιάννη (Κορασίδα) 100μ.-200μ.πρ.,200μ. Μ.Α. 2) Βασιλική Ζαφειροπούλου (Παγκορασίδα Α΄) 100μ.-200μ.-400μ.ελ. 3) Δήμητρα Κωνσταντάτου (Παγκορασίδα Α΄) 200μ.ύπτ., 50μ.πετ.,200μ.Μ.Α. 4) Γαρυφαλλιά-Κυριακή Μυλωνά (Παγκορασίδα Α΄) 50μ.-200μ.ύπτ.,100μ. ελ. 5) Φάνης Κουρής (Έφηβος Β΄) 50μ.-100μ.πετ., 200μ.ελ. 6) Αγγελος Καρακάσης (Παίδας) 100μ.-200μ.-400μ.ελ. 7) Παναγιώτης Κάτσης (Παμπαίδας Α΄) 100μ.-200μ.πετ.,200μ.πρ. 8) Ανδρέας Κοτσαύτης (Παμπαίδας Α΄) 100μ.-200μ.ελ.,50μ.πετ. 9) Γιώργος Μοφρίδης (Παμπαίδας Α΄) 100μ.-200μ.ελ.,50μ.πετ. 10) Μάρκος Παπαδόπουλος (Παμπαίδας Α΄) 50μ.-200μ.ύπτ., 200μ.Μ.Α. 11) Γιώργος-Παναγιώτης Κοτσαύτης (Παμπαίδας Β΄) 50μ.-100μ.πετ.,100μ.πρ.

