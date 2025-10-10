Νέα Φιλαδέλφεια: Αιματηρή απόπειρα ληστείας διανομέα

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 19 και 20 ετών, προχώρησαν οι αρχές στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι οποίοι αποπειράθηκαν να ληστέψουν έναν διανομέα φαγητού, τραυματίζοντάς τον με αιχμηρό αντικείμενο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, όταν οι δράστες επιτέθηκαν στον εργαζόμενο, τραυματίζοντας τον στο αριστερό χέρι και πόδι, ενώ επιχείρησαν να του αποσπάσουν χρήματα. Ο διανομέας αντέδρασε και οι δύο νεαροί τράπηκαν σε φυγή.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ομάδα ΔΙΑΣ, που μετά από αναζητήσεις εντόπισε και ταυτοποίησε τους δράστες. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι δύο άνδρες προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας και συνελήφθησαν. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφωρο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ληστείας, παράβαση του νόμου περί όπλων και πρόκληση σωματικών βλαβών.

