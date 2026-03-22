Νέα γενιά «Εξοικονομώ»: Διεύρυνση των προγραμμάτων για 340.000 νοικοκυριά

Σε σημαντική αύξηση του αριθμού των δικαιούχων για τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και αντικατάστασης συσκευών προχωρά η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασαν οι συναρμόδιοι υπουργοί, περισσότερα από 340.000 νοικοκυριά αναμένεται να ενταχθούν στις νέες δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου (ΚΚΤ), καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 50% σε σύγκριση με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι βασικοί πυλώνες των νέων επιδοτήσεων

Τα νέα προγράμματα, που αναμένεται να ενεργοποιηθούν τους επόμενους μήνες μετά την τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζουν στους εξής τομείς:

Αναβάθμιση Κατοικιών: Πρόβλεψη για επιπλέον 62.000 νοικοκυριά με επιδοτήσεις που θα ξεπερνούν το 80% .

Αντλίες Θερμότητας & Ηλιακοί: Στόχος η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας σε 170.000 κατοικίες και ηλιακών θερμοσιφώνων σε 110.000 επιπλέον νοικοκυριά.

Επιχειρήσεις: Ενεργειακή θωράκιση περίπου 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, με έμφαση σε κλάδους εντάσεως ενέργειας.

Το νέο μοντέλο «On-bill financing» και η επιδότηση ανακαίνισης

Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες που αναμένονται είναι το μοντέλο on-bill financing. Μέσω αυτού, ο πάροχος ενέργειας θα καλύπτει το αρχικό κόστος της αναβάθμισης, το οποίο ο πολίτης θα αποπληρώνει σταδιακά μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Παράλληλα, για τον Μάιο προγραμματίζεται η προκήρυξη προγράμματος για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών. Το πρόγραμμα θα καλύπτει έως το 90% των δαπανών (με πλαφόν τα 36.000 ευρώ) για κλειστά ή χρησιμοποιούμενα ακίνητα, υπό την προϋπόθεση της ιδιοκατοίκησης ή της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Προγράμματα σε εξέλιξη

Αυτή την περίοδο παραμένουν ενεργές δύο σημαντικές δράσεις:

«Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»: Παροχή άτοκων δανείων (5.000 – 25.000€) για παρεμβάσεις όπως θερμομόνωση και φωτοβολταϊκά, με προθεσμία έως τις 30/06/2026. «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Επιδότηση έως 8.100€ για την επισκευή κενών διαμερισμάτων, με στόχο τη διάθεσή τους στη μισθωτική αγορά για τουλάχιστον τρία έτη.

