Νέα γενιά «Εξοικονομώ»: Διεύρυνση των προγραμμάτων για 340.000 νοικοκυριά

Πάνω από 340.000 νοικοκυριά εντάσσονται στα νέα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω συσκευή». Δείτε τα κριτήρια, τις επιδοτήσεις και τις νέες ρυθμίσεις.

22 Μαρ. 2026 21:03
Pelop News

Σε σημαντική αύξηση του αριθμού των δικαιούχων για τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και αντικατάστασης συσκευών προχωρά η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασαν οι συναρμόδιοι υπουργοί, περισσότερα από 340.000 νοικοκυριά αναμένεται να ενταχθούν στις νέες δράσεις του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου (ΚΚΤ), καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 50% σε σύγκριση με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι βασικοί πυλώνες των νέων επιδοτήσεων

Τα νέα προγράμματα, που αναμένεται να ενεργοποιηθούν τους επόμενους μήνες μετά την τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζουν στους εξής τομείς:

  • Αναβάθμιση Κατοικιών: Πρόβλεψη για επιπλέον 62.000 νοικοκυριά με επιδοτήσεις που θα ξεπερνούν το 80%.

  • Αντλίες Θερμότητας & Ηλιακοί: Στόχος η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας σε 170.000 κατοικίες και ηλιακών θερμοσιφώνων σε 110.000 επιπλέον νοικοκυριά.

  • Επιχειρήσεις: Ενεργειακή θωράκιση περίπου 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, με έμφαση σε κλάδους εντάσεως ενέργειας.

Το νέο μοντέλο «On-bill financing» και η επιδότηση ανακαίνισης

Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες που αναμένονται είναι το μοντέλο on-bill financing. Μέσω αυτού, ο πάροχος ενέργειας θα καλύπτει το αρχικό κόστος της αναβάθμισης, το οποίο ο πολίτης θα αποπληρώνει σταδιακά μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Παράλληλα, για τον Μάιο προγραμματίζεται η προκήρυξη προγράμματος για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών. Το πρόγραμμα θα καλύπτει έως το 90% των δαπανών (με πλαφόν τα 36.000 ευρώ) για κλειστά ή χρησιμοποιούμενα ακίνητα, υπό την προϋπόθεση της ιδιοκατοίκησης ή της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Προγράμματα σε εξέλιξη

Αυτή την περίοδο παραμένουν ενεργές δύο σημαντικές δράσεις:

  1. «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»: Παροχή άτοκων δανείων (5.000 – 25.000€) για παρεμβάσεις όπως θερμομόνωση και φωτοβολταϊκά, με προθεσμία έως τις 30/06/2026.

  2. «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Επιδότηση έως 8.100€ για την επισκευή κενών διαμερισμάτων, με στόχο τη διάθεσή τους στη μισθωτική αγορά για τουλάχιστον τρία έτη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:25 Πάτρα: Χωρίς Προαστιακό αύριο Δευτέρα, δείτε το λόγο
21:17 Δίκη για Τέμπη: Πρεμιέρα στη Λάρισα υπό δρακόντεια μέτρα – «Φρούριο» το Γαιόπολις
21:10 ΚΚΕ: Με ευθύνη της κυβέρνησης βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο
21:03 Νέα γενιά «Εξοικονομώ»: Διεύρυνση των προγραμμάτων για 340.000 νοικοκυριά
20:58 Κομβική για τη ΝΕΠ η Μιχαλάτου: «Εχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά και αυτοπεποίθηση»
20:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις»
20:48 Φαίη Σκορδά: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η ανατροπή
20:40 Πετρέλαιο: Προ των πυλών νέα άνοδος τιμών
20:33 Δημοτικό Θέατρο Πάτρας: Το «δικό» μας φάντασμα της Όπερας – Ιστορίες που «παγώνουν» το αίμα… ΦΩΤΟ
20:25 Σοκ στην Καρδίτσα: Ένας 17χρονος και ένας 18χρονος σκότωσαν τον τραγουδιστή Τσιτόγλου για ναρκωτικά ΝΕΟΤΕΡΑ
20:20 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Οι τρεις καταγγελίες-«κλειδιά» και οι βαριές κακουργηματικές διώξεις
20:14 Η Αχαγιά ΄82 νίκησε τη Δόξα Πύρρου και τώρα… ΑΕ Βαρθολομιού
20:13 Στο Χιούστον ο Παπασταύρου: Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για επιτάχυνση υλοποίησης συμφωνιών υδρογονανθράκων
20:08 Ψυχάρα η Παναχαϊκή, το 1-1 με Γαργαλιάνους και όλ ανοικτά στα πλέι-οφ
20:04 Έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου κοντά στη Ρώμη: Κατέρρευσε πολυκατοικία, δύο ηλικιωμένοι σοβαρά τραυματίες
20:04 Το 10-0 που έγραψε ιστορία και έχει εξήγηση
20:01 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Διπλό ο Κεφαλληνιακός, η ΑΓΕΖ νίκη με 20-0 ά.α.
19:53 Η «Νίκη» στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την Έξοδο
19:45 Παπαρίζου: Το παρασκήνιο γύρω από τις πληροφορίες για την υγεία της
19:37 Αθήνα: Έξι συλλήψεις για κλοπές από καταστήματα στο κέντρο, μεταξύ τους ανήλικοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
