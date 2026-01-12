Νέα Ιωνία: Νεκρός πεζός σε τροχαίο στη λεωφόρο Κύμης

Τροχαίο δυστύχημα με τραγική κατάληξη σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στη Νέα Ιωνία, στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό ηλικίας περίπου 60 έως 65 ετών, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

