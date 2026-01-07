Νέα κακοκαιρία με θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ!

Ο καιρός αύριο Πέμπτη (8/1/2026) θα είναι άστατος με ισχυρούς ανέμους και βροχές, αλλά σταδιακά μέσα στην ημέρα τα φαινόμενα θα εξασθενούν και η πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει να γίνεται αισθητή. Εξαιτίας μάλιστα των ανέμων έχει ανακοινωθεί απαγορευτικό απόπλου για κάποια δρομολόγια από τη Ραφήνα, ενώ περαιτέρω ενημερώσεις αναμένονται και για τα δρομολόγια από Πειραιά.

Καιρός: Επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Όπως περιέγραψε η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου στο Live News καταιγίδες προβλέπονται το πρωί στην Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και τη δυτική Ελλάδα, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, ενώ χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά. Οι ισχυροί άνεμοι μάλιστα έχουν οδηγήσει ήδη σητην έκδοση απαγορευτικών απόπλου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα πελάγη 8-9 μποφόρ, σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος Αιτωλοακαρνανία, σε πολλές ακόμα περιοχές της Πελοποννήσου αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με εξασθένηση το απόγευμα. Οι βροχές στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μέτριας έντασης, ενώ πυκνές θα είναι οι χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου, ενώ θα χιονίσει στη δυτική Μακεδονία σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει ραγδαία πτώση μέχρι την Παρασκευή αφού θα φτάσει τους 10 βαθμούς Κελσίου, όταν θα έχουν πλέον εξασθενίσει τα υπόλοιπα φαινόμενα. Ακόμα θα σημειωθεί και παγετός σε διάφορες περιοχές.

Στην Αττική προβλέπονται κατά διαστήματα νεφώσεις, με ασθενείς βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 15 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι, θα σημειώσει απότομη πτώση μέχρι το βράδυ στους 8 βαθμούς. Δυτικοί οι άνεμοι 6 – 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειώνονται μικρής έντασης τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μέγιστη θερμοκρασία από 11 βαθμούς, θα σημειώσει απότομη πτώση το μεσημέρι και θα πέσει στους 3 βαθμούς το βράδυ. Βόρειοι οι άνεμοι 4 – 6 μποφόρ.

Απαγορευτικά απόπλου από Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο Μύκονο

Απαγορευτικό απόπλου θα ισχύσει αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, για τα δρομολόγια από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και αυτά της επιστροφής προς τη Ραφήνα, λόγω πρόβλεψης για ισχυρούς ανέμους που αγγίζουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.», με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 07:50 από Ραφήνα προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο, καθώς και η επιστροφή του από Μύκονο στις 13:45.

Παράλληλα, ακυρώνονται και τα δρομολόγια του πλοίου «Andros Queen», τόσο από Μύκονο (07:35) προς Τήνο – Άνδρο – Ραφήνα, όσο και από Ραφήνα (17:30) προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.

Για τα δρομολόγια που ξεκινάνε από τον Πειραιά και έχουν ως προορισμό Τήνο και Μύκονο, μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάποια επίσημη ενημέρωση και αναμένεται νεότερη ανακοίνωση εντός της ημέρας.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις και να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για περαιτέρω πληροφορίες.

