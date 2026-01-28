Νέα κοινά μηνύματα Δανίας και Γροιλανδίας στις ΗΠΑ: Κόκκινες γραμμές οι δημοκρατικές αξίες και η εδαφική ακεραιότητα

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντρικ Νίλσεν ξεκαθάρισε, σε δηλώσεις που έκανε από το Παρίσι, ότι η χώρα του δεν θα διαπραγματευτεί τις δημοκρατικές αξίες ή την εδαφική ακεραιότητα της χώρας του κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για μελλοντική συμφωνία σχετικά με το νησί της Αρκτικής. Ο Νίλσεν ανέφερε ότι η χώρα του έχει «κόκκινες γραμμές» που δεν μπορεί να παραβιαστούν, αλλά σημείωσε ότι θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν αυτές οι αξίες. «Εργαζόμαστε με τις ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια», είπε.

Η ένταση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ έχει μειωθεί μετά τη διάθεση υποχώρησης που έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά είχε απειλήσει να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού. Αντί γι’ αυτό, συμφώνησε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τη συμφωνία με τη Γροιλανδία κατά τη διάρκεια συναντήσεων την περασμένη εβδομάδα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ελβετία.

Emmanuel Macron hosts Denmark and Greenland PMs as Europe rallies 🅱️ehind Arctic sovereignty Frederiksen warns post-WWII world order is over amid Trump pressure Denmark seeks permanent NATO presence in Greenland against Russia & China Nielsen firm to not give in to US demands pic.twitter.com/Fk5P7VwNJb — Boi Agent One (@boiagentone) January 28, 2026



Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, υπερασπίστηκε την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας και προειδοποίησε ότι αυτό το στοιχείο πρέπει να εκτιμάται ως ένα από τα θεμελιώδη δημοκρατικά αξιώματα. «Η Δανία είναι ένα κυρίαρχο κράτος και είναι ένας από τους πιο βασικούς δημοκρατικούς κανόνες ότι η εδαφική ακεραιότητα πρέπει να εκτιμάται», είπε στην ομιλία της κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου στο Ινστιτούτο Sciences Po στο Παρίσι. «Και παράλληλα, μην απειλείτε έναν σύμμαχο».

Η Φρεντέρικσεν και ο Νίλσεν βρίσκονται στο Παρίσι και συναντώνται με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μετά από συνομιλίες με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, την Τρίτη.

Νέα κοινά μηνύματα Δανίας και Γροιλανδίας στις ΗΠΑ: Κόκκινες γραμμές οι δημοκρατικές αξίες και η εδαφική ακεραιότητα

Ο Νίλσεν σκιαγράφησε με έντονα λόγια την κατάσταση από την πλευρά της Γροιλανδίας, σημειώνοντας ότι οι ηγέτες της χώρας βρίσκονται υπό σοβαρή πίεση. «Είμαστε υπό πίεση, σοβαρή πίεση… ως ηγέτες της Γροιλανδίας, πρέπει να διαχειριστούμε ανθρώπους που είναι φοβισμένοι και ανήσυχοι», δήλωσε. «Φανταστείτε ότι ζείτε σε ειρήνη, είστε πιστός εταίρος, πιστός στην συμμαχία… και στη συνέχεια κάποιοι από τους εταίρους σας μιλούν για να σας πάρουν, να σας καταλάβουν, και δεν αποκλείουν να χρησιμοποιήσουν όπλα γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Η Φρεντέρικσεν προειδοποίησε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να δουν πέρα από τη Γροιλανδία και να εξετάσουν τη μεγαλύτερη εικόνα της μεταβαλλόμενης σχέσης της Ουάσινγκτον με την ήπειρο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



