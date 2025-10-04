«Νέα λύση για το τρένο, θετικός για να τη βρούμε», δυνατό μήνυμα από την Πάτρα του Κ. Κυρανάκη, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

«Την περίοδο 2015-2019, στην Πατρών-Πύργου κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν πειραματισμούς και δουλειές. Παραλάβαμε χάος. Πλέον παραδίδουμε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που θα σώζει ανθρώπινες ζωές». Αυτά τόνισε στην Πάτρα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρηνάκης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος από τη ΔΕΕΠ Αχαΐας στην επετειακή εκδήλωση, που διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 51 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε αναφορές στο παρελθόν αλλά και στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας.

Ο κ. Κυρανάκη επισήμανε ότι θα έρθει στην Πάτρα τον Νοέμβριο για να να διαβουλευτεί με τον περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη για να βρεθεί λύση λέγοντας: «Έχει απορριφθεί δύο φορές αίτημα χρηματοδότησης του έργου από την Ευρώπη, αλλά πρέπει να βρεθεί μια νέα λύση».

Χαρακτηριστικά επισήμανε: «Είναι τιμή που γιορτάζω στην Πάτρα την επέτειό μας. Βρέθηκα εδώ πριν από 11 χρόνια, όταν δεν με ήξερε ούτε η μάνα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκινώντας την ομιλία του με προσωπικό τόνο.

Ακολούθως για τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο υπουργός σημείωσε: «Ο Καραμανλής μπορούσε να δει μακριά και πέρα από τα σύνορα της πατρίδας. Είπε το “ανήκομεν εις τη Δύση”, και επειδή σήμερα βρισκόμαστε στην πύλη προς τη Δύση, οφείλουμε να ξανακάνουμε την Πάτρα σταυροδρόμι και να δούμε μακριά, πέρα από τον ορίζοντα μιας εκλογικής μάχης».

Μάλιστα ο κ. Κυρανάκης έκανε αναφορά στη διαχρονική εκλογική ταυτότητα της Αχαΐας, τονίζοντας: «Η Αχαΐα ήταν το κάστρο του κραταιού ΠΑΣΟΚ. Έλεγαν τότε ότι η Πάτρα δεν γυρίζει με τίποτα. Κι όμως, τα πράγματα άλλαξαν». Παράλληλα, έκανε αναφορά στον Κώστα Καραμανλή και τη δήλωσή του το 2009 ότι «οφείλουμε να δίνουμε τον πυρσό από γενιά σε γενιά».

Όταν συνέκρινε τις πολιτικές σταθερότητες, πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ορθοποδήσει. Στις τελευταίες εκλογές πήρε 13%! Η ΝΔ είναι ο μόνος πολιτικός οργανισμός στην Ελλάδα που κρατήθηκε όρθιος πέντε ολόκληρες δεκαετίες, βρισκόμενη πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Ο κ. Κυρανάκης έκανε ιδιαίτερη μνεία στον ΟΣΕ, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο ασθενή που νοσεί βαριά», προσθέτοντας: «Προτεραιότητά μου είναι να μην ξαναχάσουμε ανθρώπινες ζωές. Δεσμεύομαι ότι θα ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και το τρένο θα έρθει στην Πάτρα, με συνεργασία όλων – Περιφερειάρχη, Δήμαρχου και όσων έχουν άποψη για το θέμα».

Βέβαια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σημασία των κομματικών οργανώσεων λέγοντας: «Οργανώσεις όπως αυτή της Αχαΐας περνούν από γενιά σε γενιά, με ανθρώπους που δίνουν χρόνο και χρήμα. Χάρη σε αυτές μπορούμε να προωθούμε το πρόγραμμά μας και να κάνουμε πολιτική».

ΦΩΤΥΛΑΣ: «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ»

Ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτύλας τόνισε: «Η ΝΔ ήταν πάντα εκεί, σε κάθε ιστορική στιγμή, σε κάθε εθνική επιτυχία. Εμείς τις κρίσεις και τις τραγωδίες δεν τις κάνουμε πυρομαχικά λαϊκισμού. Εμάς μας φέρνουν κοντά οι αξίες και οι άνθρωποι. Μπορεί οι εκλογές να είναι μακριά, αλλά ο αγώνας είναι καθημερινός».

ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: «ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ»

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης υπογράμμισε τα εξής: «Τα 51 χρόνια είναι αφορμή περισυλλογής για το τι θα πρέπει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Όλοι μας επιβάλλεται να διαβάσουμε την ιδρυτική διακήρυξη της παράταξής και να δούμε επίσης τι γίνεται σήμερα στην Ευρώπη με έναν τεχνοκρατισμό που υποκαθιστά την πολιτική. Η παράταξή μας πρέπει να δώσει τις απαντήσεις με τους ανθρώπους που διαθέτει και που πιστεύουν στα ίδια πράγματα. Στο συνέδριό μας πρέπει να συζητήσουμε για τις αξίες μας, την πατρίδα, την πίστη, σε έναν κόσμο που αλλάζει. Είμαστε η μόνη παράταξη που μπορεί να το κάνει αυτό. Το συνέδριό μας θα είναι οξυγόνο Δημοκρατίας. Η σύνθεση δεν είναι πολιτικό σούπερ μάρκετ. Είναι οι άνθρωποι».

ΚΟΥΝΑΒΗΣ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ»

Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης τόνισε: «Τιμούμε μια ιστορική ημέρα, μια ιστορική επέτειο, σαν σήμερα ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής τίμησε το κόμμα που έχει ταυτίσει την ιστορική του διαδρομή με την πορεία του έθνους. Όλοι μαζί πετύχαμε αυτό που είχα δεσμευτεί από όταν ανέλαβα τα ηνία της οργάνωσης, πως όταν θα γίνονταν εκλογές η ΝΔ θα αναλάμβανε τα ηνία της χώρας. Όλοι μαζί ξεπεράσαμε εμπόδια, ακόμη και άστοχες αποφάσεις και η ΝΔ είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα της Ευρώπης».

