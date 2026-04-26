Νέα νίκη για τον Τσιτσιπά στη Μαδρίτη

Νέα νίκη για τον Τσιτσιπά στη Μαδρίτη
26 Απρ. 2026 18:28
Pelop News

Από νίκη σε νίκη πηγαίνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Μαδρίτη, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα

να διαπρέπει και στο διπλό του Mutua Madrid Open.

Ο Τσιτσιπάς επέστρεψε στο κορτ, αυτή τη φορά παρέα με τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι, και έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα στο διπλό της Μαδρίτης.

Το ελληνοϊταλικό δίδυμο επικράτησε των Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 7-5, 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Πρόκριση στην τελική φάση για τους Εφηβους του ΝΟΠ

Εκεί, οι Τσιτσιπάς και Νταρντέρι θα διεκδικήσουν την Τρίτη (28/4) την είσοδό τους στα προημιτελικά, αντιμετωπίζοντας είτε το ιταλικό δίδυμο των Σιμόνε Μπολέλι και Αντρέα Βαβασόρι (Νο. 8 στο ταμπλό), είτε τους Γκίντο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4, 14:00) τον qualifier Ντάνι Μέριδα (Νο.102) στον τρίτο γύρο του Madrid Open

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ