Νέα Ορλεάνη – Λας Βέγκας: Τα έξι κοινά σημεία που συνδέουν τους οδηγούς των δύο οχημάτων ΒΙΝΤΕΟ

Όσο περνούν οι ώρες αποκαλύπτονται νέα στοιχεία που φέρεται να συγκλίνουν στο ότι υπήρχε σύνδεση μεταξύ των δύο επιθέσεων στη Νέα Ορλεάνη με τους 15 νεκρούς και την έκρηξη ενός Tesla Cybertruck, με νεκρό τον οδηγό έξω από ξενοδοχείο του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας.

Καταρχήν έγινε γνωστό ότι ο μακελάρης της Νέας Ορλεάνης και ο οδηγός του Cybertruck της Tesla που εξερράγη στο Λας Βέγκας είχαν υπηρετήσει στην ίδια στρατιωτική βάση.

Το γεγονός ότι τόσο το φορτηγάκι F-150 που είχε νοικιάσει ο δράστης της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη, που σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών είχε προσχωρήσει στο ISIS, όσο και το Cybertruck που οδηγούσε στο Λας Βέγκας ο Αμερικανός πρώην στρατιωτικός ενοικιάστηκαν μέσω της πλατφόρμας Turo δείχνει ότι οι τρομοκράτες είχαν κοινή μεθοδολογία και παρελθόν. Ωστόσο αυτά είναι μόνο δύο από τα κοινά τους στοιχεία, υπάρχουν συνολικά έξι κοινά σημεία που συνδέουν τους οδηγούς των δύο οχημάτων.

Σύμφωνα με είδηση που μετέδωσε το αμερικανικό κανάλι Denver 7, που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, τόσο ο νεκρός από την έκρηξη στο Λας Βέγκας, όσο και ο Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ είχαν υπηρετήσει στην ίδια στρατιωτική βάση.

Ο 37χρονος Ματ Λίβελσμπεργκερ, πρώην βετεράνος του αμερικανικού στρατού από το Κολοράντο Σπριγκς, ήταν πίσω από το τιμόνι του οχήματος που εξερράγη έξω από το ξενοδοχείο τραυματίζοντας επτά άτομα

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα και οι δύο επιθέσεις συνέβησαν την 1η Ιανουαρίου 2025, και οι δύο ήταν Αμερικανοί βετεράνοι και οι δύο είχαν ενοικιάσει αυτοκίνητα μέσω του Turo και οι δύο εργάζονταν στον τομέα της πληροφορικής (IT), οι δύο πέθαναν κατά τις επιθέσεις και οι δύο εργάζονταν στην ίδια στρατιωτική βάση.

