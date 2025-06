Νέα ουκρανική επίθεση στη Γέφυρα της Κριμαίας – Υποθαλάσσια έκρηξη με 1.100 κιλά ΤΝΤ

Σε νέο πλήγμα κατά της ρωσικής στρατιωτικής υποδομής προχώρησαν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, ανακοινώνοντας την Τρίτη πως έπληξαν για τρίτη φορά από την έναρξη του πολέμου τη γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται μια ισχυρότατη υποθαλάσσια έκρηξη που σημειώνεται ακριβώς κάτω από έναν από τους βασικούς πυλώνες της γέφυρας. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας κατά μήκος της γέφυρας, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις έχουν τεθεί σε ύψιστο συναγερμό.

BREAKING: Ukraine’s SBU conducted a new special operation and struck the Crimean Bridge for the third time, this time underwater. The bridge is in a state of emergency. pic.twitter.com/ocy3Nf2LGc

— Clash Report (@clashreport) June 3, 2025