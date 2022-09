Νέα πρόκληση της  Άγκυρας: Σενάρια αποκλεισμού ελληνικού νησιού αποκαλώντας την «αυτοάμυνα»

Πανεπιστημιακοί και στρατιωτικοί αναλυτές στην τουρκική τηλεόραση «χτίζουν» το αφήγημα του Ερντογάν για «στρατιωτικοποίηση» των ελληνικών νησιών και προετοιμάζουν επέμβαση ή και αποκλεισμό νησιού.

Το αφήγημα που άρχισε να χτίζει η Τουρκία για «στρατιωτικοποίηση» των ελληνικών νησιών με έμφαση στη Μυτιλήνη και τη Σάμο, υπηρετούν πανεπιστημιακοί και στρατιωτικοί αναλυτές στην τουρκική τηλεόραση, προετοιμάζοντας την κοινή γνώμη της Τουρκίας.

Τα τουρκικά ΜΜΕ έχουν δώσει τον τόνο με τη δημοσίευση φωτογραφιών αποβίβασης στρατιωτικών οχημάτων σε Σάμο και Μυτιλήνη, την οποία ακολούθησε το διάβημα του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στον Έλληνα πρέσβη για να «σταματήσουν οι ελληνικές προβοκάτσιες».

Τη σκυτάλη έπειτα πήρε ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μετά από τη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου επιτέθηκε με σφοδρότητα στην Ελλάδα τονίζοντας πως «θα πρέπει να λογοδοτήσει».

Το αφήγημα της «στρατιωτικοποίησης των νησιών» και ως εκ τούτου της «τουρκικής αυτοάμυνας» στην οποία εντάσσονται οι συνεχείς προκλήσεις, «χτίζεται» αυτές τις μέρες με την παρουσία πανεπιστημιακών και στρατιωτικών αναλυτών στην τουρκική τηλεόραση.

Χαρακτηριστικά, ο Ντενίζ Τανσί, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Yeditepe, ανέφερε σε τηλεοπτική του εμφάνιση: «Η Τουρκία το δικαίωμα της αυτοάμυνάς της, ίσως να μην το χρησιμοποιήσει με επέμβαση αλλά με αποκλεισμό και αυτό είναι μέρος της διπλωματικές πίεσης.

Η οποιαδήποτε επέμβαση της Τουρκίας προς τα νησιά θα είναι ζήτημα νόμιμης άμυνας. Δεν πρέπει να εκληφθεί διαφορετικά. Δεν θα ξέρουμε το πού θα πλήξουν. Διότι δεν γίνεται να δεχθούμε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών ενάντια στην Τουρκία και τη μετατροπή τους σε οπλοστάσια».

Από την πλευρά του, ο Αμπντουλάχ Αγάρ, στρατιωτικός αναλυτής, σημείωνε: «Πόση είναι η απόσταση εδώ; Είναι 10 χιλιόμετρα» αναφέρει δείχνοντας τη Μυτιλήνη. «Δηλαδή ένα σύστημα πυροβολικού που μπορεί να τοποθετηθεί στις ακτές μπορεί να στοχεύσει την Τουρκία άνετα, δηλαδή τις δυνάμεις που θα κάνουν απόβαση μπορεί να τις πλήξει. Ή να πλήξουν μια κίνησή μας στις θάλασσες».

Αυτή τη φορά δείχνοντας τη Σάμο, συνεχίζει «Δείτε εδώ, η απόσταση είναι μόλις 2 χιλιόμετρα, αν εγκαταστήσει εδώ μονάδες πυροβολικού ή αν το κάνει ή εδώ σ’ αυτό το σημείο απέναντι από το Κουσάντασι, ενώ κανονικά σε πόλεμο, δεν πρέπει να χτυπηθούν οι κατοικημένες περιοχές».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, από το Ερεβάν της Αρμενίας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα με ύφος που δεν… σηκώνει διαπραγματεύσεις. «Η Τουρκία θέλει να αφήσει η Ελλάδα τα εδάφη της ανυπεράσπιστα. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη χώρα μας», είπε μεταξύ άλλων.

Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό και το βίντεο από τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού όπου τόσο ο τόνος και το ύφος του, όσο και οι κινήσεις των χεριών του στέλνουν στην Άγκυρα το μήνυμα «ως εδώ». Ο κ. Δένδιας ήταν σαφής και ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα επιθυμεί τον διάλογο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, αυτό όμως δεν σημαίνει αδυναμία και σε καμία περίπτωση η χώρα δεν θα μείνει άπραγη απέναντι σε κάθε τουρκική πρόκληση επί του πεδίου.

«Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών χτυπώντας το χέρι του στο πόντιουμ όπου έκανε τις δηλώσεις.

I would like to send a clear message to countries that seek to redraw maps. And my message is that revisionist policies will fail (statement following my meeting with Armenian counterpart Ararat Mirzoyan). pic.twitter.com/9hR5Ou29yJ

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 27, 2022