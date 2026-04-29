Νέα πτώση στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

29 Απρ. 2026 18:07
Σε κλίμα νευρικότητας πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τους αγοραστές και τους πωλητές να «μάχονται» γύρω από τη «ζώνη» των 2.200 μονάδων. Το ΧΑ έκλεισε εν τέλει σε πτωτικό έδαφος για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρείται ωστόσο πάνω από το προαναφερθέν ψυχολογικό όριο.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (29/4), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 2,40 μονάδες ή -0,11% και έκλεισε στις 2.200,69 μονάδες. Σε περίπου 23 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.196,94 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.219,89 μονάδες. Κέρδη +6,57% σημειώνει η Euronext Athens εντός του Απριλίου, με την αυριανή συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +3,77% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.

«Εξοικονομώ»: Ποια προγράμματα παίρνουν παράταση έως το καλοκαίρι του 2026

Στο ταμπλό, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Allwyn, η Alpha Bank, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η Aegean και η Metlen. Στον αντίποδα, ράλι έκαναν οι μετοχές του ομίλου Viohalco, με την ομώνυμη να επιστρέφει προσωρινά πάνω από τα 15 ευρώ προσεγγίζοντας τα επίπεδα ρεκόρ. Νέο ιστορικό υψηλό για τη Cenergy που έπιασε τα 23 ευρώ. Κέρδη άνω του +3% σημείωσε η Motor Oil, κλείνοντας πάνω από τα 36 ευρώ. Αξιόλογη ήταν επίσης η άνοδος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία επανήλθε στα 40 ευρώ, με ώθηση από την «εκρηκτική» αύξηση της τιμής στόχου από τη Euroxx κατά 20 ευρώ (στα 54 ευρώ από 34 ευρώ προηγουμένως).

Οριακή η επικράτηση των πωλητών

Πτώση -0,23% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.514,76 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,13% στις 5.578,33 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,1% στις 2.866,65 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 169,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24,65 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 25,4 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ και ακολούθησε η Πειραιώς με 20,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 158,09 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 48 μετοχές, αρνητικό για 58, ενώ 16 τίτλοι παρέμειναν χωρίς μεταβολή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:25 Athletic: Ο Παναθηναϊκός στα δέκα μεγαλύτερα κλαμπ που έπαιξαν τελικό και δεν έχουν πάρει Champions League
18:16 Αυτοψία Σακελλαρόπουλου σε παραλίες της Δυτικής Αχαΐας
18:09 Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου – Ποιοι σκηνοθέτησαν τη «δολοφονία»
18:07 Νέα πτώση στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
18:00 Πάτρα: Ωρα να μάθουμε για τις γωνιές ανακύκλωσης – Έρχεται μεγάλη καμπάνια από τον Δήμο
17:53 Ισπανία: Ιστορική ποινή στον τερματοφύλακα της Ουέσκα
17:46 Στο Τοπικό Συμβούλιο Μονοδενδρίου ο Πέτρος Ψωμάς
17:42 Ερχεται η θεατρική παράσταση «Ποια Ελένη;»
17:39 Λονδίνο: Δυο Βρετανοεβραίοι μαχαιρώθηκαν έξω από συναγωγή ΒΙΝΤΕΟ
17:30 Μεσσηνία: Εξετάζεται αν αυτοκτόνησε ο 44χρονος
17:24 Διπλή κλήση παικτών του ΝΟΠ στην Εθνική Παίδων
17:17 Ντε Λάιεν: «Η Ευρώπη χάνει κάθε μέρα 500 εκ. ευρώ με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή»
17:10 Η πυγμάχος της ΠΓΕ Παναγιώτα Πετρίτση ξεχώρισε στην Σερβία
17:02 Στην Πάτρα «ινκόγκνιτο» ο επικεφαλής της Hellenic Train – Σιγή για Προαστιακό και Οδοντωτό
17:01 Πάτρα: Φωτιά πίσω από το «Νοσημάτων Θώρακος» – Ισχυρή δύναμη ελέγχει την κατάσταση
16:54 Έρχεται αύξηση στο επίδομα των συνταξιούχων – Στο τραπέζι έως και 350 ευρώ
16:54 Πάτρα: Η Αναστασία Ντοντή φέρνει το «ΦυτολόγιοΝ» στο Hoya μέσα σε έναν ζωντανό πράσινο κόσμο
16:46 Γεωργιάδης: «Καμία υπερεργασία» για την ειδικευόμενη που κατήγγειλε πως εφημέρευε 5 συνεχόμενες ημέρες
16:40 Πάτρα: Ο «γυμνός οφθαλμός» φέρνει στο Λιθογραφείον 22 ταινίες από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
16:38 Μπαρτζώκας: Εκτός από εμάς και τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει άλλη ομάδα με τόσο μεγάλη πίεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
