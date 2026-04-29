Νέα πτώση στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Σε κλίμα νευρικότητας πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τους αγοραστές και τους πωλητές να «μάχονται» γύρω από τη «ζώνη» των 2.200 μονάδων. Το ΧΑ έκλεισε εν τέλει σε πτωτικό έδαφος για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρείται ωστόσο πάνω από το προαναφερθέν ψυχολογικό όριο.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (29/4), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 2,40 μονάδες ή -0,11% και έκλεισε στις 2.200,69 μονάδες. Σε περίπου 23 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.196,94 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.219,89 μονάδες. Κέρδη +6,57% σημειώνει η Euronext Athens εντός του Απριλίου, με την αυριανή συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +3,77% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.

Στο ταμπλό, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Allwyn, η Alpha Bank, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η Aegean και η Metlen. Στον αντίποδα, ράλι έκαναν οι μετοχές του ομίλου Viohalco, με την ομώνυμη να επιστρέφει προσωρινά πάνω από τα 15 ευρώ προσεγγίζοντας τα επίπεδα ρεκόρ. Νέο ιστορικό υψηλό για τη Cenergy που έπιασε τα 23 ευρώ. Κέρδη άνω του +3% σημείωσε η Motor Oil, κλείνοντας πάνω από τα 36 ευρώ. Αξιόλογη ήταν επίσης η άνοδος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία επανήλθε στα 40 ευρώ, με ώθηση από την «εκρηκτική» αύξηση της τιμής στόχου από τη Euroxx κατά 20 ευρώ (στα 54 ευρώ από 34 ευρώ προηγουμένως).

Οριακή η επικράτηση των πωλητών

Πτώση -0,23% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.514,76 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,13% στις 5.578,33 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,1% στις 2.866,65 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 169,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24,65 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 25,4 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ και ακολούθησε η Πειραιώς με 20,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 158,09 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 48 μετοχές, αρνητικό για 58, ενώ 16 τίτλοι παρέμειναν χωρίς μεταβολή.

