«Εξοικονομώ»: Ποια προγράμματα παίρνουν παράταση έως το καλοκαίρι του 2026
Η νέα προθεσμία αφορά τέσσερις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση των έργων και την ένταξη περισσότερων ωφελούμενων.
Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 δίνεται για την ολοκλήρωση τεσσάρων προγραμμάτων «Εξοικονομώ», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η απόφαση αφορά δράσεις που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το ΥΠΕΝ να επισημαίνει ότι στόχος είναι να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση των έργων και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στη στήριξη των πολιτών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή υλοποίηση των παρεμβάσεων.
Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» που πήραν παράταση
Η παράταση αφορά τέσσερα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, για τα οποία όλες οι καταληκτικές ημερομηνίες ολοκλήρωσης μεταφέρονται στις 30 Ιουνίου 2026.
Συγκεκριμένα, η νέα προθεσμία ισχύει για:
- Εξοικονομώ 2021: καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 30ή Ιουνίου 2026
- Εξοικονομώ 2023: καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 30ή Ιουνίου 2026
- Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 30ή Ιουνίου 2026
- Εξοικονομώ 2025: καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 30ή Ιουνίου 2026
Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGeneration EU.
Στόχος η πλήρης αξιοποίηση των πόρων
Όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, με τις παρατάσεις αυτές επιδιώκεται η ομαλή υλοποίηση των έργων και η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων μέσα στο χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Παράλληλα, η παράταση δίνει επιπλέον χρόνο σε πολίτες και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα προγράμματα, ώστε να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ωφέλεια για τους δικαιούχους και να προχωρήσουν ομαλά τα έργα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News