Δυτική Ελλάδα: Τρεις δράσεις 23 εκατ. ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Οι τρεις προσκλήσεις του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» στηρίζουν επενδύσεις μικρής επιχειρηματικότητας με στόχο τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την εξωστρέφεια και την πράσινη μετάβαση.

29 Απρ. 2026 10:27
Pelop News

Με συνολικό προϋπολογισμό 23 εκατ. ευρώ ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων στη Δυτική Ελλάδα, μέσω της δράσης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας».

Η δράση παραμένει ανοιχτή έως την 1η Ιουνίου και περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές κατηγορίες χρηματοδότησης, με αντίστοιχες προσκλήσεις για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 1.3 του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», που αφορά την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων.

Ποιοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν στη Δυτική Ελλάδα

Οι δράσεις έχουν ως βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό της μικρής επιχειρηματικότητας, με έμφαση στον τεχνολογικό μετασχηματισμό, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Η χρηματοδότηση κατανέμεται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της επένδυσης.

Η πρώτη αφορά Μικρές Επενδύσεις, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 18 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση ανέρχεται στο 50%, ενώ ο προϋπολογισμός κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 έως 40.000 ευρώ.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά Μεσαίες Επενδύσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση η επιδότηση φτάνει το 50%, με προϋπολογισμό ανά επενδυτικό σχέδιο από 40.001 έως 120.000 ευρώ.

Η τρίτη κατηγορία αφορά Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων, με διαθέσιμο ποσό 2 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση είναι επίσης 50%, ενώ ο προϋπολογισμός κάθε επένδυσης διαμορφώνεται από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους, να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

