Πληρωμές συνολικού ύψους 1.177.920.384,15 ευρώ θα πραγματοποιηθούν μέχρι και τις 30 Απριλίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, σε 1.725.124 δικαιούχους.

Οι καταβολές αφορούν, μεταξύ άλλων, κύριες και επικουρικές συντάξεις, προκαταβολές συντάξεων, εφάπαξ, επιστροφές εισφορών, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ, το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα, στις 27 Απριλίου θα καταβληθούν 1.121.872.384,15 ευρώ σε 1.663.804 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026.

Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων, σύμφωνα με τον νόμο 4778/2021, για τον Μάιο του 2026.

Από τις 27 έως τις 30 Απριλίου θα πληρωθούν επίσης 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Την ίδια ημέρα, στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Επιπλέον, στις 30 Απριλίου θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ, οι πληρωμές αφορούν επιδόματα, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Ειδικότερα, θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας θα πληρωθούν 1.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες.

Παράλληλα, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, θα δοθούν 1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

