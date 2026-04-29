ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται μέχρι τις 30 Απριλίου

Συντάξεις, επιδόματα, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης μπαίνουν στο πρόγραμμα πληρωμών για περισσότερους από 1,7 εκατ. δικαιούχους.

29 Απρ. 2026 9:54
Pelop News

Πληρωμές συνολικού ύψους 1.177.920.384,15 ευρώ θα πραγματοποιηθούν μέχρι και τις 30 Απριλίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, σε 1.725.124 δικαιούχους.

Οι καταβολές αφορούν, μεταξύ άλλων, κύριες και επικουρικές συντάξεις, προκαταβολές συντάξεων, εφάπαξ, επιστροφές εισφορών, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ, το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα, στις 27 Απριλίου θα καταβληθούν 1.121.872.384,15 ευρώ σε 1.663.804 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026.

Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων, σύμφωνα με τον νόμο 4778/2021, για τον Μάιο του 2026.

Από τις 27 έως τις 30 Απριλίου θα πληρωθούν επίσης 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Την ίδια ημέρα, στις 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Επιπλέον, στις 30 Απριλίου θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ, οι πληρωμές αφορούν επιδόματα, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Ειδικότερα, θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας θα πληρωθούν 1.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες.

Παράλληλα, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, θα δοθούν 1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:10 Πάτρα: Η «Ρωγμή» επιστρέφει στο Επίκεντρο με Πιραντέλλο και γεμάτες προσδοκίες
11:10 Ο Γεωργιάδης για δύο νέες προκηρύξεις παιδιάτρων για το Νοσοκομείο Ζακύνθου: Με οποιαδήποτε μορφή εργασίας το επιθυμούν
11:08 Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στην κορυφή της νέας εξουσίας μετά τον Χαμενεΐ
11:07 Αιδηψός: 51χρονος γύρισε σπίτι και βρήκε νεκρή τη 34χρονη σύντροφό του
10:59 Ντόναλντ Τραμπ: Το πρόσωπό του στα νέα διαβατήρια για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ
10:51 Purdue Pharma: Πρόστιμο άνω των 8 δισ. δολαρίων για την κρίση των οπιοειδών
10:49 Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να πουλήσει σκύλο 50 ευρώ, του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.000 ευρώ!
10:43 Κόσοβο: Διαλύθηκε η Βουλή μετά το αδιέξοδο για την εκλογή προέδρου
10:39 Καιρός: Αλλάζει και αγριεύει και πάλι! Ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας
10:36 Copernicus: Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε ήπειρο
10:27 «Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα», όσα έλεγε ο 89χρονος σε αστυνομικούς
10:27 Δυτική Ελλάδα: Τρεις δράσεις 23 εκατ. ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες
10:21 Τουρισμός και εστίαση: Με 90.000 κενές θέσεις ξεκινά η σεζόν
10:13 Μαριέττα Χρουσαλά: Πόζαρε με μπικίνι στο Κέιπ Τάουν
10:10 Η Θεατρική Ομάδα Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας παρουσιάζει το εμβληματικό έργο «Ρινόκερος» του Ευγένιου Ιονέσκο
10:03 Στενά του Ορμούζ: Εγκλωβισμένα 32 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων
9:58 Ο 89χρονος μπορεί και να αφεθεί ελεύθερος! Τι προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα
9:54 ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται μέχρι τις 30 Απριλίου
9:40 Εφορία: Νέα χρέη 2,1 δισ. ευρώ μέσα σε δύο μήνες
9:40 Ανδρέας Κατσανιώτης: Δεν είμαστε αντάρτες αλλά ανησυχούντες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ