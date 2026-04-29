Με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού ξεκινά η φετινή σεζόν για τον τουρισμό και την εστίαση, καθώς οι ανάγκες των επιχειρήσεων παραμένουν μεγάλες και η κάλυψη θέσεων αποδεικνύεται δύσκολη.

Οι κενές θέσεις στον κλάδο υπολογίζονται σε τουλάχιστον 90.000, ενώ στο σύνολο της οικονομίας το έλλειμμα προσωπικού ξεπερνά τις 360.000 θέσεις. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια ευρύτερη πίεση στην αγορά εργασίας, με αρκετούς παραγωγικούς τομείς να δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους.

Τουρισμός και εστίαση μπαίνουν στη σεζόν με κενά

Ξενοδοχεία, εστιατόρια και τουριστικές επιχειρήσεις εισέρχονται στη θερινή περίοδο με σοβαρές ανάγκες στελέχωσης, κυρίως σε θέσεις που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή εξυπηρέτηση.

Οι μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σε ειδικότητες όπως σερβιτόροι, καμαριέρες, μάγειρες και προσωπικό κουζίνας. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους με βάση το διαθέσιμο προσωπικό.

Το πρόβλημα δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά, ωστόσο φέτος καταγράφεται με μεγαλύτερη ένταση, καθώς η ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες παραμένει αυξημένη.

Ενδεικτικά, οι μάγειρες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό ζήτησης, καλύπτοντας περίπου το 14% των αγγελιών για προσλήψεις. Ακολουθούν ειδικότητες που συνδέονται με την υποδοχή και την εξυπηρέτηση επισκεπτών, όπως προσωπικό υποδοχής, σερβιτόροι και μπάρμαν.

Ελλείψεις και σε κατασκευές, βιομηχανία και πρωτογενή τομέα

Το πρόβλημα της στελέχωσης δεν περιορίζεται στον τουρισμό. Στον κατασκευαστικό κλάδο καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για τεχνίτες, υδραυλικούς, ηλεκτροσυγκολλητές και χειριστές μηχανημάτων.

Στη βιομηχανία, οι ανάγκες αφορούν τόσο ανειδίκευτους εργάτες όσο και προσωπικό με εξειδίκευση, ενώ στον πρωτογενή τομέα οι ελλείψεις σε εργάτες γης παραμένουν σημαντικές, ιδιαίτερα σε περιόδους συγκομιδής.

Η εικόνα δείχνει ότι το πρόβλημα έχει πλέον ευρύτερη διάσταση και επηρεάζει κλάδους που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή, τις υποδομές και την εξυπηρέτηση.

Μετακλήσεις εργαζομένων από τρίτες χώρες

Σε αυτό το περιβάλλον, οι μετακλήσεις εργαζομένων από τρίτες χώρες λειτουργούν ως μερική λύση, χωρίς όμως να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών.

Για το 2026 προβλέπεται η έλευση 94.300 εργαζομένων, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά χαμηλός σε σχέση με τα πραγματικά κενά της αγοράς.

Με βάση τις εκτιμήσεις, μόλις μία στις τέσσερις κενές θέσεις αναμένεται να καλυφθεί μέσω αυτής της διαδικασίας.

Από τους μετακλητούς εργαζομένους, περίπου 44.000 θα απασχοληθούν με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, ενώ 48.000 προορίζονται για εποχική απασχόληση, κυρίως στη γεωργία και στον τουρισμό. Οι υπόλοιπες θέσεις αφορούν εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης.

Σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού αναμένεται να κατευθυνθεί στον πρωτογενή τομέα, όπου καταγράφονται και οι μεγαλύτερες ανάγκες.

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων φτάνουν τις 400.000

Οι διακρατικές συμφωνίες προβλέπουν την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων από χώρες όπως το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος, κυρίως για εποχικές εργασίες.

Ωστόσο, η ζήτηση παραμένει πολύ μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη προσφορά. Τα αιτήματα των επιχειρήσεων για εργατικό δυναμικό φτάνουν τις 400.000, με τον πρωτογενή τομέα να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος.

Η αγορά εργασίας βρίσκεται έτσι μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση: η ζήτηση για υπηρεσίες και παραγωγή αυξάνεται, αλλά οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εύκολα το προσωπικό που χρειάζονται για να ανταποκριθούν.

Το ζήτημα των ελλείψεων προσωπικού εξελίσσεται πλέον σε δομικό πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, επηρεάζοντας την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και τη δυναμική ανάπτυξης βασικών κλάδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

