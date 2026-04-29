Νέα χρέη ύψους 2,1 δισ. ευρώ προστέθηκαν στην Εφορία μέσα στους δύο πρώτους μήνες του 2026, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος διαμορφώθηκε σε 2,136 δισ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 8,98% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τον Ιανουάριο οι νέες οφειλές προς την Εφορία έφτασαν τα 931 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 27,36%, ενώ τον Φεβρουάριο προστέθηκαν ακόμη 1,19 δισ. ευρώ.

Στα 114,5 δισ. ευρώ τα χρέη προς την Εφορία

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο αυξήθηκε από 113,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 σε 114,5 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2026.

Από το ποσό αυτό, το λεγόμενο «πραγματικό» εισπράξιμο χρέος ξεπερνά τα 79,4 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας το μέρος των οφειλών που θεωρείται ότι μπορεί να ανακτηθεί.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε σε σχέση με τον Ιανουάριο. Τον Φεβρουάριο οι οφειλέτες ανήλθαν σε 3.681.752, από 3.764.592 τον προηγούμενο μήνα και 3.790.185 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος δημιουργούν τις περισσότερες νέες οφειλές

Η σύνθεση των νέων χρεών δείχνει ότι οι βασικές πηγές αύξησης παραμένουν ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος.

Στο πρώτο δίμηνο του 2026, οι νέες οφειλές από τις δύο αυτές κατηγορίες ξεπέρασαν συνολικά τα 1,58 δισ. ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο μέρος των νέων ληξιπρόθεσμων χρεών.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις εξακολουθούν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παρά την αύξηση των εισπράξεων που καταγράφεται την ίδια περίοδο.

Αυξημένες οι εισπράξεις από παλαιές και νέες οφειλές

Στο σκέλος των εισπράξεων, η Εφορία κατέγραψε συνολικά 1,13 δισ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο του έτους από παλαιές και νέες οφειλές.

Το ποσό είναι αυξημένο κατά 10,58% σε σχέση με πέρυσι. Μόνο τον Φεβρουάριο εισπράχθηκαν 615,5 εκατ. ευρώ, με αύξηση 14,18%.

Από τα νέα χρέη, εκτός των μη φορολογικών κατηγοριών, οι εισπράξεις έφτασαν τα 359 εκατ. ευρώ στο δίμηνο.

Οι μεγαλύτερες ροές εσόδων προήλθαν από ΦΠΑ, άμεσους φόρους και τέλη, που παραμένουν οι βασικές κατηγορίες μέσα από τις οποίες η Εφορία αντλεί έσοδα από ληξιπρόθεσμες οφειλές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



