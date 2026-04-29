Το μεγάλο «κόλπο της ΑΑΔΕ και το ψηφιακό δίχτυ για influencers

Πλέον είναι δεδομένο ότι η εφορία δεν περιμένει να δηλωθούν τα εισοδήματα από συνεργασίες και διαφημίσεις στα social media. Έχει προχωρήσει και τα βλέπει ήδη.

Μέσα από ένα πλήρως διασυνδεδεμένο ψηφιακό σύστημα, οι πληρωμές που γίνονται για προβολή προϊόντων και υπηρεσιών καταγράφονται και διασταυρώνονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας ένα «δίχτυ» που περιορίζει τα περιθώρια για αδήλωτα έσοδα.

Η Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 και Προγραμματισμού 2026 της ΑΑΔΕ αποτυπώνει τη μετάβαση σε αυτό το νέο μοντέλο ελέγχων. Πάνω από 1,22 εκατομμύρια επιχειρήσεις διαβιβάζουν δεδομένα μέσω συστημάτων ERP, ενώ οι διαβιβάσεις παραστατικών φτάνουν τα 795 εκατομμύρια μέσω ERP και ξεπερνούν τα 2,25 δισεκατομμύρια μέσω παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Στην πράξη, σχεδόν κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται αφήνει ψηφιακό αποτύπωμα και μπορεί να ελεγχθεί.

Η εικόνα συμπληρώνεται από τη συνολική ψηφιοποίηση της σχέσης πολιτών και επιχειρήσεων με την ΑΑΔΕ. Πάνω από 9,5 εκατομμύρια δηλώσεις και βεβαιώσεις υποβλήθηκαν ψηφιακά μέσα σε ένα έτος, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα και συναλλαγές εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά . Αυτό σημαίνει ότι όλο και λιγότερα στοιχεία μένουν εκτός συστήματος.

Αυτό το ψηφιακό αποτύπωμα είναι το βασικό εργαλείο των ελέγχων. Όταν μια επιχείρηση πληρώνει για διαφήμιση, προβολή ή συνεργασία, το ποσό καταγράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά και συνδέεται με συγκεκριμένο ΑΦΜ. Αν το αντίστοιχο έσοδο δεν εμφανιστεί ή δηλωθεί χαμηλότερο, δημιουργείται αυτόματα απόκλιση. Το σύστημα εντοπίζει τη διαφορά χωρίς να απαιτείται καταγγελία ή επιτόπιος έλεγχος.

Οι διασταυρώσεις αυτές αποτελούν πλέον την αφετηρία των ελέγχων. Οι υποθέσεις δεν ανοίγουν τυχαία, αλλά εκεί όπου προκύπτει «κενό» ανάμεσα σε έσοδα και έξοδα. Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει από ειδοποίηση συμμόρφωσης και να καταλήξει σε πλήρη φορολογικό έλεγχο.

Η ίδια η έκθεση δείχνει και την ένταση του ελεγκτικού μηχανισμού. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 290.000 έλεγχοι και έρευνες, με καταλογισμούς φόρων και προστίμων που έφτασαν τα 3,1 δισ. ευρώ . Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες χιλιάδες επιτόπιοι έλεγχοι και στοχευμένες δράσεις συμμόρφωσης, επιβεβαιώνοντας ότι το ψηφιακό σύστημα λειτουργεί συμπληρωματικά με τους παραδοσιακούς ελέγχους.

Το νέο μοντέλο δεν περιορίζεται μόνο στα τιμολόγια. Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί δεδομένα από πολλαπλές πηγές: τραπεζικές συναλλαγές, πληρωμές μέσω POS, πλατφόρμες κρατήσεων και ενοικιάσεων, καθώς και στοιχεία από ηλεκτρονικές εφαρμογές που καταγράφουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου «ψηφιακού προφίλ» για κάθε φορολογούμενο.

Σε αυτό το προφίλ συγκεντρώνονται εισοδήματα, δαπάνες, συναλλαγές και περιουσιακά στοιχεία. Οι αλγόριθμοι εντοπίζουν ασυνήθιστες αποκλίσεις, όπως χαμηλά δηλωμένα εισοδήματα σε συνδυασμό με υψηλή κατανάλωση ή συνεχείς πληρωμές από επιχειρήσεις. Οι περιπτώσεις αυτές κατατάσσονται σε κατηγορίες κινδύνου και μπαίνουν στο στόχαστρο των ελέγχων.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ενισχύει το σύστημα με νέα εργαλεία όπως το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και το Ψηφιακό Πελατολόγιο, τα οποία επιτρέπουν την καταγραφή συναλλαγών και δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο . Η αξιοποίηση των δεδομένων αυτών επιτρέπει όχι μόνο την ανίχνευση φοροδιαφυγής, αλλά και την πρόληψή της.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πλήρως διασυνδεδεμένο ηλεκτρονικό δίκτυο ελέγχου που περιορίζει δραστικά τα περιθώρια για αδήλωτα έσοδα. Και όσο τα χρήματα των συνεργασιών περνούν μέσα από επιχειρήσεις που διαβιβάζουν τα πάντα ψηφιακά, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να «χαθεί» εισόδημα στην πορεία.

