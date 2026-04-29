Πετρέλαιο: Εδραιώνεται στα ψηλά, πάνω από τα 110 δολάρια το Brent και στα 100 το WTI

Στο «κόκκινο» με οριακές απώλειες άνοιξαν στη σημερινή (29/04/2026) συνεδρίαση οι τιμές του πετρελαίου, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα καθώς η αγορά κινείται με γνώμονα την αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την παγκόσμια προσφορά και την αδυναμία ΗΠΑ και Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία διατηρώντας τον αποκλεισμό της ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Ορμούζ.

Καιρός: Δύο πρόσωπα, βροχές και καταιγίδες, αλλά και ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται σε τιμές γύρω από τα 111 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικού τύπου WTI κινείται γύρω στα 100 δολάρια την ώρα που οι ΗΠΑ επιμένουν στον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης συνεχίζονται, με τις διαταραχές να περιορίζουν ήδη τις ροές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή.

Το κλείσιμο αυτού του ζωτικού διαδρόμου έχει σταματήσει περίπου το 20% των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου, προκαλώντας αυτό που ο IEA χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο σοκ εφοδιασμού που έχει καταγραφεί ποτέ. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ ενέτειναν την πίεση στο Ιράν μέσω πρόσθετων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κυρώσεων σε κινεζικά διυλιστήρια που συνδέονται με την Τεχεράνη και σε χώρες που πληρώνουν τέλη διέλευσης για να εξασφαλίσουν τη διέλευση από τον Πορθμό του Ορμούζ.

Εντωμεταξύ, η συνεχιζόμενη σύγκρουση ώθησε τα ΗΑΕ να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ τον επόμενο μήνα για μεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την μικρή διόρθωση σήμερα, το Brent είχε σημειώσει άνοδο περίπου 3% στην προηγούμενη συνεδρίαση ενώ ανάλογη κίνηση είχε προηγηθεί για το WTI.

