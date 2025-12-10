Νέα στελέχωση στη Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ – Ο Ι. Δαρδαμάνης αναλαμβάνει τη Δυτική Ελλάδα

Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ορίστηκαν οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς της Γραμματείας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας σε Αττική και Περιφέρειες. Στη Δυτική Ελλάδα ορίστηκε ο Ιωάννης Δαρδαμάνης

10 Δεκ. 2025 11:28
Pelop News

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζονται αναπληρωτές γραμματείς στη Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος οι εξής, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ Αθηνών και Α΄ & Β΄ Πειραιώς ο κ. Καρινιωτάκης Θεμιστοκλής.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών, Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών και Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών ο κ. Προμπονάς Ανδρέας.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Ανατολικής & Δυτικής Αττικής ο κ. Ανδρονικίδης Δαμιανός.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ο κ. Πολιτειάδης Βασίλης.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (πλην των εκλογικών περιφερειών Α΄ & Β΄ Θεσσαλονίκης) ο κ. Τάπρας Ηλίας.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ & Β΄ Θεσσαλονίκης ο κ. Κουρίδης Χαρίτων.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Αδάμ Στέργιος.

•⁠ ⁠Αναπληρώτρια γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ηπείρου η κ. Σταμάτη Ελένη.

•⁠ ⁠Αναπληρώτρια γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η κ. Αντωνίου Έφη.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο κ. Πατσούρης Περικλής.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ο κ. Παπαφράγκας Γιώργος.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο κ. Κυριακούλιας Γιώργος.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο κ. Καφτηράνης Χρήστος.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο κ. Καπλαντζής Βαγγέλης.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Κρήτης ο κ. Επιτροπάκης Γιώργος.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού, υπεύθυνος Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ο κ. Μπουλινάκης Κυριάκος.

•⁠ ⁠Αναπληρωτής γραμματέας Οργανωτικού, υπεύθυνος Τομέα Ετεροδημοτών ο κ. Πρωτόπαπας Αλέξανδρος.

