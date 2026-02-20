Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο 17χρονου στις Σέρρες

Περισσότερα από 30 τραύματα στο σώμα του 17χρονου που έχασε τη ζωή του στις Σέρρες μετά από περιστατικό ξυλοδαρμού καταγράφει η ιατροδικαστική έκθεση, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην υπόθεση για την οποία κατηγορείται 15χρονος, ο οποίος παραμένει προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από τη νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε από την ιατροδικαστή Θεσσαλονίκης Ασπασία Δεληλίγκα, στο σώμα του 17χρονου εντοπίστηκαν εκτεταμένες θλαστικές κακώσεις σε κεφάλι, κορμό και άκρα, συμβατές με έντονο ξυλοδαρμό. Ως αιτία θανάτου προσδιορίζονται κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις.

Η εξέταση κατέγραψε πολλαπλές εκδορές και εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματος — στο κεφάλι, το πρόσωπο, τον τράχηλο, τον θώρακα, την πλάτη, τη σπονδυλική στήλη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν κατάγματα στο κεφάλι και στα πλευρά, ρήξη σπλήνας και κάκωση νεφρού, ευρήματα που υποδηλώνουν ιδιαίτερα ισχυρή καταπόνηση του οργανισμού.

Ιατρικές εκτιμήσεις που συνοδεύουν την έκθεση αναφέρουν ότι το εύρος των τραυμάτων δύσκολα αποδίδεται σε περιορισμένα χτυπήματα από ένα μόνο άτομο, ειδικά αν πρόκειται για άτομο με τη σωματική διάπλαση του κατηγορούμενου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πολλαπλών δραστών, εμπλοκής ενήλικου ή άλλης ισχυρής αιτίας τραυματισμού.

Από την πλευρά του, ο 15χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι χτύπησε το θύμα δύο έως τρεις φορές, κάτι που — σύμφωνα με πληροφορίες — αναφέρθηκε και από ορισμένους αυτόπτες μάρτυρες. Ωστόσο, τα δεδομένα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να δημιουργούν ερωτήματα ως προς την πλήρη αντιστοίχιση αυτών των ισχυρισμών με τη βαρύτητα των τραυμάτων.

Η αστυνομική προανάκριση κατέληξε στο ότι το περιστατικό σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο κατηγορούμενος συνοδευόταν από δύο ακόμη νεαρούς, οι οποίοι, όπως αναφέρουν μάρτυρες και φίλοι του θανόντα, δεν συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό. Το θύμα φέρεται να μην αντέδρασε επιθετικά, διατηρώντας κυρίως αμυντική στάση κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με τα νέα ευρήματα να αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

