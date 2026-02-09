Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο Καρπενήσι – Στο μικροσκόπιο η κατάσταση του οδηγού

Η έρευνα για την πτώση αυτοκινήτου σε γκρεμό στο Καρπενήσι συνεχίζεται, με πληροφορίες να ρίχνουν νέο φως στο προφίλ του οδηγού και στις συνθήκες του δυστυχήματος.

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο Καρπενήσι - Στο μικροσκόπιο η κατάσταση του οδηγού
09 Φεβ. 2026 14:49
Pelop News

Συμπληρωματικά στοιχεία προκύπτουν γύρω από την υπόθεση της πτώσης αυτοκινήτου σε γκρεμό περίπου 300 μέτρων στο Καρπενήσι, όπου έχασε τη ζωή του ένας 59χρονος άνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε εξέλθει από κλινική όπου νοσηλευόταν λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό.

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Ευρυτανίας, Γιάννης Αράπης, ανέφερε ότι κατά την πορεία της πτώσης βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα και ρούχα, ενώ οι πινακίδες του οχήματος εκτοξεύτηκαν λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης. Η σορός εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το αυτοκίνητο.

Με το πρώτο φως της ημέρας πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχε και άλλο άτομο στο όχημα, χωρίς να εντοπιστούν σχετικά στοιχεία.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος, με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας να σημειώνει ότι η πτώση από τόσο μεγάλο ύψος δικαιολογεί την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός, ενώ κρίσιμη θεωρείται η ιατροδικαστική εξέταση για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών.


