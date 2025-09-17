Νέα στοιχεία για τον «δράκο» που συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Ο άνδρας που συνελήφθη γιατί παρενόχλησε τρεις γυναίκες. Τι βρήκαν οι Αρχές.

17 Σεπ. 2025 8:43
Σοκ έχει προκαλέσει η σύλληψη ενός 32χρονου, που φέρεται να εμπλέκεται σε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω και σε εμπρηστική ενέργεια στον Υμηττό. Ο άνδρας, υπήκοος Συρίας, αντιμετωπίζει δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλή και εξύβριση, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τον ταυτοποίησε και για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, φαίνεται ο 32χρονος να απομακρύνεται λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση καπνών ανάμεσα στα δέντρα, κρατώντας αναπτήρα στα χέρια του. Το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ αξιοποίησε συνδυαστικά οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του.


Οι σεξουαλικές επιθέσεις συνέβησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου κοντά στη στάση Μετρό Αιγάλεω και είχαν ως θύματα δύο νεαρές κοπέλες ηλικίας 14 και 17 ετών, καθώς και μια 58χρονη γυναίκα. Παράλληλα, ο 32χρονος φέρεται να παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για προηγούμενη υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς δεν εμφανίστηκε στο Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα.

Η Πυροσβεστική απέστειλε τη δικογραφία στον Εισαγγελέα και στις 12 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, με την αστυνομία να τον εντοπίζει και να τον ακινητοποιεί στο Αιγάλεω. Ταυτόχρονα ενημερώθηκε η ΔΑΕΕ, προκειμένου να συλληφθεί και για την πυρκαγιά στον Υμηττό.

Σημειώνεται ότι ο 32χρονος ελέγχεται και για άλλες τρεις φωτιές που εκδηλώθηκαν στον Υμηττό τον περασμένο Ιούνιο, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή και υπό στενή παρακολούθηση από τις Αρχές.
