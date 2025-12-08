Νέα στοιχεία για τους πυροβολισμούς στο Ίλιον: Καταγγελία 17χρονης πίσω από τη συμπλοκή

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Ίλιον, με επίκεντρο σοβαρή καταγγελία ανήλικης και επεισόδια ανάμεσα σε δύο οικογένειες, που οδήγησαν σε συλλήψεις και έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Νέα στοιχεία για τους πυροβολισμούς στο Ίλιον: Καταγγελία 17χρονης πίσω από τη συμπλοκή
08 Δεκ. 2025 11:18
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ίλιον, καθώς νέα στοιχεία συνδέουν τη συμπλοκή με καταγγελία 17χρονης για απόπειρα βιασμού σε βάρος συγγενικού της προσώπου.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις της αστυνομίας, μέλη της οικογένειας της 17χρονης μετέβησαν στο σημείο προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις, γεγονός που οδήγησε σε έντονη αντιπαράθεση με την οικογένεια του καταγγελλόμενου. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και να πέσουν πυροβολισμοί.

Αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν άμεσα στην περιοχή εντόπισαν δύο κάλυκες στο οδόστρωμα, ενώ κατά την επιχείρηση που ακολούθησε προχώρησαν σε επτά συλλήψεις. Τα πρόσωπα που συνελήφθησαν εξετάζονται για τη συμμετοχή τους στο επεισόδιο, ενώ η δικογραφία σχηματίζεται κατά περίπτωση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το επεισόδιο, καθώς και ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκόμενου, βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην καταγγελία της ανήλικης.

