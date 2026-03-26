Νέα σύγκρουση στο Εφετείο για Κεφαλογιάννη και Μάτσα – Η συνεπιμέλεια, η ένταση και τα δάκρυα στη δικαστική αίθουσα

Στο Εφετείο μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Μίνωα Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους, με τη διαφωνία να παραμένει ανοιχτή παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου για πλήρη συνεπιμέλεια. Η ακροαματική διαδικασία σημαδεύτηκε από εντάσεις, αιχμές εκατέρωθεν και τη φορτισμένη κατάθεση του συνθέτη.

Κεφαλογιάννη - Μάτσας
26 Μαρ. 2026 14:09
Pelop News

Σε νέο γύρο δικαστικής αντιπαράθεσης πέρασε η υπόθεση της επιμέλειας των παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα, αυτή τη φορά στο Εφετείο, όπου εξετάζεται η διαφωνία των δύο πλευρών για το πλαίσιο ανατροφής και διαμονής των ανήλικων παιδιών τους.

Η απόφαση του Πρωτοδικείου είχε επιχειρήσει να βάλει ένα τέλος στη διαμάχη, ορίζοντας καθεστώς πλήρους συνεπιμέλειας, με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του χρόνου διαμονής των παιδιών στα σπίτια των δύο γονέων. Με βάση εκείνη την απόφαση, τα παιδιά θα έμεναν κάθε μήνα για ίσο χρονικό διάστημα στις οικίες των δύο πρώην συζύγων.

Στο μεταξύ, η υπουργός είχε αξιοποιήσει τη δυνατότητα που είχε ανοίξει η σχετική τροπολογία για τη μεταρρύθμιση της συνεπιμέλειας, ωστόσο στη συνέχεια απέσυρε τη σχετική αγωγή, μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε και τις καταγγελίες περί «φωτογραφικής» διάταξης.

Η υπόθεση εκδικάστηκε πλέον σε δεύτερο βαθμό, με την Όλγα Κεφαλογιάννη να μην δίνει το παρών στη δικαστική αίθουσα λόγω της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου και να εκπροσωπείται από τους δικηγόρους της. Αντίθετα, ο Μίνωας Μάτσας βρέθηκε στο δικαστήριο και παρακολούθησε από κοντά τη διαδικασία.

Κατά τη συζήτηση, η πλευρά της υπουργού υπέβαλε αίτημα να εξεταστούν τα παιδιά, τα οποία είναι 4,5 ετών, με την πρόεδρο του δικαστηρίου να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το αν είναι δυνατόν παιδιά τόσο μικρής ηλικίας να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το δικαστήριο θα εξετάσει το αίτημα, σημειώνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για πολύ μικρά παιδιά.

Από την άλλη πλευρά, και η υπεράσπιση του Μίνωα Μάτσα διαφώνησε με την ιδέα να περάσουν τα παιδιά από δικαστική εξέταση, υποστηρίζοντας πως, αν υπήρχε πραγματική ανάγκη αξιολόγησης, θα μπορούσε να ζητηθεί παιδοψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί επί του αιτήματος και να ενημερώσει τους δύο αντιδίκους μέσω της γραμματείας.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή της κατάθεσης του Μίνωα Μάτσα, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα εμφανώς συγκινημένος. Σύμφωνα με όσα είπε, τα παιδιά βρίσκονται σήμερα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ υποστήριξε ότι το ισχύον καθεστώς συνεπιμέλειας έχει δώσει μια σταθερή καθημερινότητα. Όπως ανέφερε, οι δασκάλες των παιδιών μεταφέρουν την εικόνα πως είναι πλέον πιο χαρούμενα, κάνοντας παράλληλα λόγο για τεχνητές εντάσεις που, κατά την άποψή του, δημιουργούνται γύρω από την υπόθεση.

Η ένταση στη διαδικασία δεν έλειψε ούτε από τις ερωτήσεις που ακολούθησαν, καθώς οι δικηγόροι της Όλγας Κεφαλογιάννη έθεσαν στον συνθέτη ερώτημα για το αν τα παιδιά μεγαλώνουν με Φιλιππινέζες, με τον ίδιο να απαντά με αιχμή, αντιστρέφοντας το ερώτημα και σχολιάζοντας αν μεγαλώνουν με αστυνομικούς.

Με αυτό το κλίμα αντιπαράθεσης να παραμένει έντονο, το δικαστήριο καλείται πλέον να αποφασίσει για ένα ζήτημα που έχει περάσει από πολλές φάσεις και έχει προκαλέσει δημόσιο ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω των προσώπων που αφορά, αλλά και λόγω των νομικών και κοινωνικών προεκτάσεων που ανοίγει γύρω από τη συνεπιμέλεια. Η απόφαση του Εφετείου αναμένεται το προσεχές διάστημα.

15:48 Πακιστάν: Μεταφέρουμε μηνύματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
15:44 Νέα ευρωπαϊκή έγκριση για την Ελλάδα: Ανοίγει ο δρόμος για 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
15:32 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της
15:24 Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο – Μάχη για την απόρριψη των κατηγοριών και τα δικαστικά έξοδα
15:16 Η Lidl Ελλάς και το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτό το Πάσχα για την εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από πολύ σοβαρές ασθένειες
15:12 Αναστάτωση στην Πάτρα από καπνούς σε διαμέρισμα – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:07 Ο Λουκασένκο δώρισε ένα τουφέκι στον Κιμ Γιονγκ Ουν: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί»
15:05 Απόδραση από τις φυλακές Κασσάνδρας – Συναγερμός για 39χρονο κρατούμενο που λείπει από την καταμέτρηση
15:02 Ουγγαρία: Όταν η προεκλογική εκστρατεία μετατρέπεται σε ζήτημα «εθνικής ασφάλειας»
15:00 Αναδιάρθρωση μέσω αποεπένδυσης για τη ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ: Πουλήθηκε το παλιό εργοστάσιο
14:57 ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει αύριο το 4ο Τακτικό Συνέδριο – Ανδρουλάκης την Παρασκευή, Παπανδρέου και Βενιζέλος το Σάββατο
14:50 Τράπεζα της Ελλάδος: Μειώθηκαν κατά 445 εκατ. ευρώ οι ιδιωτικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο
14:41 Κολωνάκι: Πώς έφτασαν οι Αρχές στην 54χρονη για τη ληστεία-μαμούθ σε σπίτι ηλικιωμένης
14:36 Σφίγγει ο κλοιός για τον Γιώργο Τσαγκαράκη: Δέσμευση όλης της περιουσίας του και της εταιρείας του
14:34 Ο εφιάλτης της Ριάνα με τους πυροβολισμούς στο σπίτι της: Σωθήκαμε πέφτοντας στο πάτωμα με τον ASAP Rocky
14:23 Κακοκαιρία «Deborah» προ των πυλών: Πότε χτυπά πιο δυνατά και ποιες περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο
14:19 Super League: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη
14:13 Επέστρεψε στον Άη Στράτη μετά το χειρουργείο ο Κώστας Σινάνης – Το μήνυμα ζωής για την πρόληψη
14:13 Νέος κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει για 575.000 εργαζόμενους – Οι νέες καθαρές αποδοχές και το δώρο Πάσχα
