Νέα σύγκρουση στο Εφετείο για Κεφαλογιάννη και Μάτσα – Η συνεπιμέλεια, η ένταση και τα δάκρυα στη δικαστική αίθουσα

Σε νέο γύρο δικαστικής αντιπαράθεσης πέρασε η υπόθεση της επιμέλειας των παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα, αυτή τη φορά στο Εφετείο, όπου εξετάζεται η διαφωνία των δύο πλευρών για το πλαίσιο ανατροφής και διαμονής των ανήλικων παιδιών τους.

Η απόφαση του Πρωτοδικείου είχε επιχειρήσει να βάλει ένα τέλος στη διαμάχη, ορίζοντας καθεστώς πλήρους συνεπιμέλειας, με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του χρόνου διαμονής των παιδιών στα σπίτια των δύο γονέων. Με βάση εκείνη την απόφαση, τα παιδιά θα έμεναν κάθε μήνα για ίσο χρονικό διάστημα στις οικίες των δύο πρώην συζύγων.

Στο μεταξύ, η υπουργός είχε αξιοποιήσει τη δυνατότητα που είχε ανοίξει η σχετική τροπολογία για τη μεταρρύθμιση της συνεπιμέλειας, ωστόσο στη συνέχεια απέσυρε τη σχετική αγωγή, μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε και τις καταγγελίες περί «φωτογραφικής» διάταξης.

Η υπόθεση εκδικάστηκε πλέον σε δεύτερο βαθμό, με την Όλγα Κεφαλογιάννη να μην δίνει το παρών στη δικαστική αίθουσα λόγω της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου και να εκπροσωπείται από τους δικηγόρους της. Αντίθετα, ο Μίνωας Μάτσας βρέθηκε στο δικαστήριο και παρακολούθησε από κοντά τη διαδικασία.

Κατά τη συζήτηση, η πλευρά της υπουργού υπέβαλε αίτημα να εξεταστούν τα παιδιά, τα οποία είναι 4,5 ετών, με την πρόεδρο του δικαστηρίου να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το αν είναι δυνατόν παιδιά τόσο μικρής ηλικίας να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το δικαστήριο θα εξετάσει το αίτημα, σημειώνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για πολύ μικρά παιδιά.

Από την άλλη πλευρά, και η υπεράσπιση του Μίνωα Μάτσα διαφώνησε με την ιδέα να περάσουν τα παιδιά από δικαστική εξέταση, υποστηρίζοντας πως, αν υπήρχε πραγματική ανάγκη αξιολόγησης, θα μπορούσε να ζητηθεί παιδοψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί επί του αιτήματος και να ενημερώσει τους δύο αντιδίκους μέσω της γραμματείας.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή της κατάθεσης του Μίνωα Μάτσα, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα εμφανώς συγκινημένος. Σύμφωνα με όσα είπε, τα παιδιά βρίσκονται σήμερα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ υποστήριξε ότι το ισχύον καθεστώς συνεπιμέλειας έχει δώσει μια σταθερή καθημερινότητα. Όπως ανέφερε, οι δασκάλες των παιδιών μεταφέρουν την εικόνα πως είναι πλέον πιο χαρούμενα, κάνοντας παράλληλα λόγο για τεχνητές εντάσεις που, κατά την άποψή του, δημιουργούνται γύρω από την υπόθεση.

Η ένταση στη διαδικασία δεν έλειψε ούτε από τις ερωτήσεις που ακολούθησαν, καθώς οι δικηγόροι της Όλγας Κεφαλογιάννη έθεσαν στον συνθέτη ερώτημα για το αν τα παιδιά μεγαλώνουν με Φιλιππινέζες, με τον ίδιο να απαντά με αιχμή, αντιστρέφοντας το ερώτημα και σχολιάζοντας αν μεγαλώνουν με αστυνομικούς.

Με αυτό το κλίμα αντιπαράθεσης να παραμένει έντονο, το δικαστήριο καλείται πλέον να αποφασίσει για ένα ζήτημα που έχει περάσει από πολλές φάσεις και έχει προκαλέσει δημόσιο ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω των προσώπων που αφορά, αλλά και λόγω των νομικών και κοινωνικών προεκτάσεων που ανοίγει γύρω από τη συνεπιμέλεια. Η απόφαση του Εφετείου αναμένεται το προσεχές διάστημα.

