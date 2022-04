Νέα Υόρκη: 12χρονος νεκρός από σφαίρες – Ήταν μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη το βράδυ στη Νέα Υόρκη με ένα 12χρονο αγόρι να πέφτει νεκρό από σφαίρες την ώρα που βρισκόταν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Μια κοπέλα τραυματίστηκε και ένα ακόμα κορίτσι γλίτωσε, ανακοίνωσε η αστυνομία και η δημαρχία της αμερικανικής πόλης.

Αστυνομικοί εκλήθησαν σε συνοικία του Μπρούκλιν λίγο πριν τις 20:00 (τοπική ώρα) και μόλις έφτασαν στο σημείο είδαν ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στον δρόμο με τρεις επιβάτες, εξήγησε ένας επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ο Μάικλ Κέμπερ, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν ένα 12χρονο αγόρι το οποίο δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς. Πέθανε επί τόπου», εξήγησε ο αστυνομικός, κάνοντας λόγο για ένα «φρικτό συμβάν».

Ο Κέμπερ πρόσθεσε ότι μια γυναίκα 20 ετών που καθόταν στη θέση του οδηγού επίσης δέχθηκε πολλές σφαίρες και διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση και «αναμένεται ότι θα επιβιώσει».

Tέλος ένα κορίτσι 8 ετών που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα δεν τραυματίστηκε.

A 12-year-old boy was gunned down and a woman wounded, possibly by stray bullets, in a Brooklyn drive-by shooting, police say.

