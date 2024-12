Νέα Υόρκη: 7 τραυματίες από τρελή πορεία ταξί ΒΙΝΤΕΟ

Στους επτά ανέρχονται οι τραυματίες τροχαίου ανήμερα των Χριστούγεννων 25/12/2024, στην Νέα Υόρκη, όταν ένα ταξί, που ξέφυγε από την πορεία του έπειτα από πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ο οδηγός του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο έξω από πολυκατάστημα Macy’s και χτύπησε πεζούς, σύμφωνα με την αστυνομία.

NEW YORK: BREAKING: Multiple people were injured on 34th St. outside of Macy’s after a taxi driver jumped the curb and struck pedestrians, including a child. One person is in serious condition, investigation is ongoing. pic.twitter.com/DNbdm42UKm

