Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε συναγωγή ΒΙΝΤΕΟ

Εμβόλισε επανειλημμένα με το αυτοκίνητό του την είσοδο μιας συναγωγής στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη.

Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε συναγωγή ΒΙΝΤΕΟ
29 Ιαν. 2026 9:23
Pelop News

Ένας άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη αφού εμβόλισε επανειλημμένα με το αυτοκίνητό του την είσοδο μιας συναγωγής στο Μπρούκλιν, σε ένα περιστατικό που ερευνάται από την αστυνομία ως πιθανό έγκλημα μίσους και οδήγησε σε συναγερμό τις αρχές και την εβραϊκή κοινότητα.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο άνδρας που «χτύπησε» με ΙΧ την είσοδο της παγκόσμιας έδρας του κινήματος Chabad Lubavitch, στο παρελθόν είχε ζητήσει «καθοδήγηση» από εβραίους θρησκευτικούς ηγέτες.

Ο εκπρόσωπος του Chabad Lubavitch, Γιαακόβ Μπέρμαν δήλωσε ότι πιστεύει πως η σύγκρουση ήταν «σκόπιμη» και με «προκατειλημμένο κίνητρο».

«Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό – είναι πολύ τρομακτικό. Ξέρουμε πόσο επικίνδυνο είναι να είσαι εβραίος σήμερα σε όλο τον κόσμο. Ανησυχούμε για το τι σκόπευε να κάνει αυτό το άτομο και περιμένουμε διαβεβαιώσεις από το αστυνομικό τμήμα ότι η περιοχή είναι ασφαλής», είπε.

Σύμφωνα με βίντεο, ένα γκρι Honda καταγράφηκε να κάνει όπισθεν και να πέφτει πάνω στην είσοδο του κτιρίου στην Eastern Parkway τουλάχιστον τέσσερις φορές, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη μια γιορτή, η οποία είχε προσελκύσει χιλιάδες πιστούς από όλο τον κόσμο στην περιοχή του Crown Heights.

