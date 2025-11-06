Νέα Υόρκη: Εκρηξη αυτοκινήτου στο Μπρονξ με 7 τραυματίες – Συγκλονιστικό βίντεο

Οι πυροσβέστες επιχειρούσαν σε μια πυρκαγιά μπροστά από ένα κτίριο μεταξύ της Intervale Avenue και της Kelly Street στο Longwood, όταν σημειώθηκε η έκρηξη γύρω στις 7:06 μ.μ., σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (New York City Fire Department).

06 Νοέ. 2025 15:16
Επτά πυροσβέστες τραυματίστηκαν, όταν ένα αυτοκίνητο εξερράγη το απόγευμα της Τετάρτης (5/11) στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, προκαλώντας μία τεράστια πύρινη σφαίρα στον ουρανό.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι πυροσβέστες επιχειρούσαν σε μια πυρκαγιά μπροστά από ένα κτίριο μεταξύ της Intervale Avenue και της Kelly Street στο Longwood, όταν σημειώθηκε η έκρηξη γύρω στις 7:06 μ.μ., σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (New York City Fire Department).

Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο φαίνεται η στιγμή της έκρηξης και λίγο αργότερα υψώνονται φλόγες και καπνοί πάνω από το δρόμο.

«Υπήρχαν πολλά σκουπίδια και συντρίμμια στο πεζοδρόμιο που είχαν πάρει φωτιά. Υπήρχαν μερικά αυτοκίνητα που είχαν πάρει φωτιά. Και λίγο μετά την άφιξή μας στο σημείο, υπήρξε μια έκρηξη, μια μεγάλη φωτιά», δήλωσε ο αρχηγός του τμήματος John Esposito.

Οι αρχές ανέφεραν ότι επτά πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) τραυματίστηκαν. Τρεις από τους πυροσβέστες εισήχθησαν στο νοσοκομείο Jacobi με σοβαρά εγκαύματα, ενώ οι άλλοι τέσσερις είχαν ελαφρά τραύματα, ενώ πέντε από αυτούς υπέστησαν εγκαύματα στα χέρια και στο πρόσωπο.

«Τα εγκαύματα θεωρούνται σοβαρά, αλλά δεν απειλούν τη ζωή τους. Οι πυροσβέστες είναι ξύπνιοι και σε εγρήγορση και μπορούν να μιλήσουν», δήλωσε ο Esposito.

Ο Sheldon Temperman, γιατρός στο νοσοκομείο Jacobi, τόνισε πως «ένα τείχος φωτιάς τους κάλυψε και τους περικύκλωσε. Αυτό που τους απασχολούσε ήταν οι συνάδελφοί τους και οι οικογένειές τους. Και υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο σας αποκαλώ, φίλοι μου, τους καλύτερους της Νέας Υόρκης».

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 20:19, πρόσθεσαν οι αρχές. Φωτογραφίες από τις συνέπειες της πυρκαγιάς έδειξαν το καμένο σκελετό του οχήματος και το πεζοδρόμιο γεμάτο με αιθάλη και συντρίμμια.

Μια εταιρεία επικίνδυνων υλικών, το Γραφείο Διερεύνησης Πυρκαγιών και το Γραφείο Πρόληψης Πυρκαγιών βρίσκονται όλοι στον τόπο του συμβάντος για να διερευνήσουν, είπε ο Esposito.
